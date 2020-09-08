Пенсионерка из Иркутска прошла отбор на шоу «Голос 60+»

На отборочном этапе Грозина исполнила песню «А за окном черемуха», музыку для которой написал ее муж Виктор. Один из членов жюри Лев Лещенко назвал выступление артистичным, задорным и веселым.

«Я даже не обращал внимания на исполнение, на голоса, на тембр, а на умение выражать эмоции. Восхитительно!» — поделился мнением певец.

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Остальные члены жюри также оценили артистичность и манеру исполнения Грозиной и одобрили ее прохождение на отборочном этапе.

Сама певица рассказала на своей странице в Instagram, что всю жизнь посвятила музыке. Она — лауреат всероссииских и международных конкурсов.

Побывала с концертами в Монголии, Бурятии, Дагестане и Якутии, Испании, Болгарии, Германии. В ее репертуаре песни, написанные композиторами и поэтами Иркутска. В 73 года женщина продолжает выступать с русскими романсами, песнями советских композиторов, народными и цыганскими песнями.