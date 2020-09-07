Сериал «Яма» по повестям Куприна повторят на Первом

Сериал «Яма» с Михаилом Пореченковым, Светланой Ходченковой и Максимом Авериным повторят на Первом канале в честь 150-летия писателя Александра Куприна.

Сериал снят по повестям Куприна «Яма», «Гранатовый браслет», «Без заглавия», «Телеграфист», «Святая любовь». Проект состоит из пяти эпизодов, составляющих единую историю.

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Сюжет закручивается, когда в публичный дом «Яма» привозят новых девушек. Там зритель впервые знакомится с главными героями. И, если поначалу, язык повествования кажется архаичным, то дальше сюжет находит отголоски современности.

Главные роли в сериале исполнили Михаил Пореченков, Антон Шагин, Екатерина Шпица, Светлана Ходченкова, Полина Агуреева, Максим Аверин, Анатолий Белый, Ирина Леонова, Наталья Егорова.

Сериал «Яма» покажут на Первом канале 7-11 сентября в 00.15.