НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сериал «Яма» по повестям Куприна повторят на Первом

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Фото: © Первый канал

Сериал «Яма» с Михаилом Пореченковым, Светланой Ходченковой и Максимом Авериным повторят на Первом канале в честь 150-летия писателя Александра Куприна.

Сериал снят по повестям Куприна «Яма», «Гранатовый браслет», «Без заглавия», «Телеграфист», «Святая любовь». Проект состоит из пяти эпизодов, составляющих единую историю.

Сериал «Тонкие материи»: о моде, красоте и честных чувствах 

Сюжет закручивается, когда в публичный дом «Яма» привозят новых девушек. Там зритель впервые знакомится с главными героями. И, если поначалу, язык повествования кажется архаичным, то дальше сюжет находит отголоски современности.

Главные роли в сериале исполнили Михаил Пореченков, Антон Шагин, Екатерина Шпица, Светлана Ходченкова, Полина Агуреева, Максим Аверин, Анатолий Белый, Ирина Леонова, Наталья Егорова.

Сериал «Яма» покажут на Первом канале 7-11 сентября в 00.15.

Еще по теме
Дмитрий Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Путин «прокатил» Урганта на лимузине
Сериал «Тонкие материи»: о моде, красоте и честных чувствах
Смерть Клюева поставила под вопрос продолжение «Ворониных»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава МИД Украины потребовал срочный разговор с Россией
•
Захарова извинилась за пост о президенте Сербии
•
Банки аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
•
«Роскосмос» предложил сжигать бытовой мусор плазмотронами
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Нейросеть в Бурятии приступила к диагностике COVID-пневмонии
Сибирь 07.09.2020 13:16
Короткое бабье лето заглянет в Новосибирск
Сибирь 07.09.2020 13:03
Омичи оказались аутсайдерами по карьерному росту
Сибирь 07.09.2020 13:01
Туманы и дожди придут в Восточную Сибирь
Сибирь 07.09.2020 11:56
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8232
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
7228
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3648
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
3616
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава МИД Украины потребовал срочный разговор с Россией
•
Захарова извинилась за пост о президенте Сербии
•
Банки аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
•
«Роскосмос» предложил сжигать бытовой мусор плазмотронами
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Шутки в границах дозволенного...

great_america

Очередные майские указы которые не то что не будут выполнены, будет все наоборот.

physx

План восстановления экономики - введение новых налогов, повышение уже существующих, заживут чинуши еще...

ifhbrjd

Ай молодца! Бравушки! До чего дошла техника!

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!