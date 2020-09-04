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Популярные у туристов горные маршруты нашли в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Чемал в Республике Алтай и Шерегеш в Кузбассе вошли в пятерку наиболее популярных у туристов направлений для отдыха в горах летом 2020 года.

Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. аналитики выяснили, что в пятерку самых популярных направлений для отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020 года вошли Бахчисарай в Крыму, Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в Республике Алтай и Абзаково в Башкирии.

При этом туристы бронировали активный отдых в горах этим летом на период от 1,8 до 4,1 ночи и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.

В сутки туристы тратили на бронирование в Чемале более 2,5 тысячи рублей, в Шерегеше – порядка 5,5 тысячи рублей.



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