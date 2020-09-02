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Иностранцы впервые поступили в кадетское училище Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Три ученика из Монголии впервые набрали в Кызылское президентское кадетское училище (КПКУ) в этом году, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В новом учебном году КПКУ пополнило 63 кадета: 40 мальчиков — учащихся пятых классов, 20 девочек — восьмиклассниц, а также трое учеников из Монголии.

В этом году набор в училище проходил в непривычном режиме, комиссия проверяла документы и проводила собеседование с кандидатами на поступление в онлайн-формате. В День знаний с кадетами провели традиционный интерактивный Урок мира, посвященный Году памяти и славы.

Кызылское президентское кадетское училище — единственное довузовское учебное заведение Министерства обороны РФ, в котором проходит одновременное обучение мальчиков и девочек.

В училище есть аудитории, лаборатории, учебные классы и читальный зал, а также комплексы для занятия спортом и творчеством.

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...