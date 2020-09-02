Иностранцы впервые поступили в кадетское училище Тувы

Три ученика из Монголии впервые набрали в Кызылское президентское кадетское училище (КПКУ) в этом году, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В новом учебном году КПКУ пополнило 63 кадета: 40 мальчиков — учащихся пятых классов, 20 девочек — восьмиклассниц, а также трое учеников из Монголии.

В этом году набор в училище проходил в непривычном режиме, комиссия проверяла документы и проводила собеседование с кандидатами на поступление в онлайн-формате. В День знаний с кадетами провели традиционный интерактивный Урок мира, посвященный Году памяти и славы.

Кызылское президентское кадетское училище — единственное довузовское учебное заведение Министерства обороны РФ, в котором проходит одновременное обучение мальчиков и девочек.

В училище есть аудитории, лаборатории, учебные классы и читальный зал, а также комплексы для занятия спортом и творчеством.