Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском

Школьница стреляет из винтовки по мишеням, казак в галифе лихо рубит шашкой бутыли с водой, а поодаль на поле спецназ ГРУ скрытно окружает джип террористов и молниеносно обезвреживает людей в черных масках под канонаду из «Калашниковых» — все это лишь небольшая часть интерактивных развлечений на открывшемся под Новосибирском форуме «Армия-2020».

Военно-технический форум «Армия-2020» ежегодно проходит в конце августа. Из-за пандемии коронавируса были сомнения, что на этот раз мероприятие состоится, однако военные решили — форуму быть. Чтобы обезопасить посетителей, ввели новые правила посещения и сократили программу.

Военные с термометрами

Грозные инспекторы ВАИ преграждают дорогу сразу после того, как корреспондент и фотограф Sibnet.ru пытаются по старой привычке заехать прямо на аэродром 562-ой авиационной базы армейской авиации Толмачево — оказывается, теперь стоянка автомобилей на территории форума на время мероприятия запрещена.



Раньше добираться до выставки было удобнее. Теперь у посетителей два варианта — бросить машину где-нибудь в окрестностях на обочине, либо отправиться на стоянку выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» и дождаться бесплатного автобуса, который курсирует между аэродромом и парковкой.

Пройти на территорию военного аэродрома можно только пешком — сразу через два поста с бдительными сотрудниками.

На первом молодые курсанты в масках измеряют температуру посетителям. Если показания окажутся аномальными, человека не пропустят. На втором посту нужно пройти через пищащие детекторы и продемонстрировать сумки.

Кстати, на выставке действует обязательный масочный режим. Если посетитель забыл прихватить маску, не беда, бесплатно выдадут на входе. Требование кажется немного странным — форум проходит под открытым небом, прямо на территории двух действующих взлетно-посадочных полос.

Форум начинается бодро — прямо у входа посетителям предлагают пострелять из пневматической винтовки по мишеням и сдать зачеты по физической подготовке согласно нормам ГТО. Чуть дальше можно записаться на военную службу по контракту — для всех желающих развернули мобильный пункт отбора граждан в армию.

Потрогать и пострелять

Всего на форуме выставлено порядка 100 единиц техники и вооружений — от ретро-оружия времен Великой Отечественной войны до самых современных и перспективных образцов. Самое главное — любой экспонат можно трогать, залезать внутрь, включать кнопки, смотреть в прицел, имитировать стрельбу.

Возле каждого образца — специальный военный, который с готовностью объяснит технические характеристики оружия, его возможности, подсадит ребенка в открытую кабину или башню, даст подергать штурвал или покрутить руль. Впрочем, среди желающих попасть внутрь боевой машины не только дети — некоторые солидные дяденьки выглядят счастливыми в танках и вертолетах.

Военнослужащие за отдельными столиками охотно показывают всем желающим, как разбирать пистолеты Макарова и Ярыгина, стрелять из пулемета Дегтярева, управлять беспилотником через специальный командный ноутбук, прицеливаться с помощью прибора ночного видения.

Посетители облепляют тяжелую бронетехнику — танк Т-72Б3, самоходку САУ 2С3 «Акация», а также вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор», они самые популярные.

Кстати, среди вертолетчиков был замечен губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Неудивительно — именно эти боевые машины базируются на аэродроме на постоянной основе.

Модернизированный «Терминатор» способен перевозить до 16 десантников, эффективно уничтожать укрепленные огневые точки противники, выполнять боевые поисково-спасательные операции в любое время года и суток. На вооружении Ми-8АМТШ — десятки видов ракет и авиационных снарядов, включая управляемые.

Кроме испытанных временем образцов вооружения, на форуме выставлена совсем новая техника. Например, машина дистанционного разминирования «Листва», которую совсем недавно приняли на вооружение ракетные войска стратегического назначения. Специальная машина обезвреживает мины на пути следования ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс».

Каждая боевая техника — многотомная история разработки и уникальных боевых возможностей, ведь российское оружие недаром считается одним из лучших в мире. Например, баллистические характеристики 125-мм гладкоствольной танковой пушки 2А46М Т-90 позволяют пробивать броню любых западных бронемашин с максимальных дистанций.

Каша под выстрелы

Громкие выстрелы из «Калашниковых» и пиротехнические взрывы заставляют гостей сбежаться к полю аэродрома. Там спецназ ГРУ демонстрирует «гвоздь» программы — показательное выступление с акробатическими приемами рукопашного боя и вполне убедительным захватом автомобиля террористов.

«Потрясающе. Никогда не интересовалась военной тематикой, пришла ради сына, но очень понравилось, особенно бравые ребята из спецназа. Даже немного испугались поначалу, когда начало грохотать, но ребенок в восторге. Теперь мечтает служить в армии», — поделилась одна из посетительниц Наталья Кузнецова.

Среди посетителей очень много подростков в униформе — это юнармейцы и члены военно-патриотических клубов. Для этих шумных и одинаково выглядящих ребят самым популярным «аттракционом» выставки стала полевая кухня — как только военные начали раздачу каши с тушенкой, к ним немедленно выстроилась огромная очередь.

«Мы приехали увидеть своими глазами, как живет наша армия, какая техника есть у России, — поделились юнармейцы Оля и Настя. — Больше всего понравились вертолеты, классно посидеть за штурвалом. Ракеты оказались просто огромными, везде интересно».

Форум «Армия-2020» работает под Новосибирском до 29 августа. Посетителей ждут с 12 до 18 часов. Вход бесплатный.

Кажется, военные также получают от выставки огромное удовольствие — офицеры в прекрасном расположении духа, непрерывно возятся с ребятишками, включают для них огромные радары, разрешают непрерывно сигналить. Наверняка дни форума единственные в году, когда с боевой техникой происходят такие вольности.