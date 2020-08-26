Россияне испугались массового чипирования

Почти половина россиян, которые слышали о технологии имплантации чипов, опасаются тайного чипирования, свидетельствует социологическое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Большинство россиян (84%) слышали о чипировании, при этом лишь 41% респондентов считают, что скрытая имплантация чипа в принципе возможна. В целом 77% россиян относятся к идее чипирования людей отрицательно.

Среди недостатков чипирования россияне отмечают возможное вмешательство в частную жизнь (35%), негативное влияние на здоровье (16%), возможность внешнего управления человеком через чип (11%).

Положительно относятся к возможности чипирования лишь 8% россиян. Из преимуществ чипирования они назвали замену идентифицирующих документов (9%), облегчение поиска пропавшего человека (6%), замену банковских карт (4%).

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к видеозаписям в интернете, в которых обсуждалась теория заговора о чипировании. В таких роликах нередко утверждается, что распространение COVID-19 является спецоперацией для «чипирования людей».