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Россияне испугались массового чипирования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: fdecomite / Attribution License

Почти половина россиян, которые слышали о технологии имплантации чипов, опасаются тайного чипирования, свидетельствует социологическое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Большинство россиян (84%) слышали о чипировании, при этом лишь 41% респондентов считают, что скрытая имплантация чипа в принципе возможна. В целом 77% россиян относятся к идее чипирования людей отрицательно.

Среди недостатков чипирования россияне отмечают возможное вмешательство в частную жизнь (35%), негативное влияние на здоровье (16%), возможность внешнего управления человеком через чип (11%).

Положительно относятся к возможности чипирования лишь 8% россиян. Из преимуществ чипирования они назвали замену идентифицирующих документов (9%), облегчение поиска пропавшего человека (6%), замену банковских карт (4%).

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к видеозаписям в интернете, в которых обсуждалась теория заговора о чипировании. В таких роликах нередко утверждается, что распространение COVID-19 является спецоперацией для «чипирования людей».

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putil-sergej

что же ты под контроль взял за 20 лет!?

AVM2

Ну мирная так мирная, сказал Лукашенко, взяв автомат в руки )

Иркут 69

При чём тут тема еврейства? И зависть тут абсолютно не в кассу... Все их достижения - это близость к...

Archangel3339

Цитатавыяснили врачи в Омске.Насчёт врачей не знаю, но вот главврач ляпнул про диабет.

_ASUS__

объявляю тихоновскую домохозяйкой на деньги госдепа попытавшуюся устроить цветную революцию в стране...
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