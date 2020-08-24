Летучая мышь испугала завхоза школы в Новосибирске

Летучая мышь залетела в школу №141 в Новосибирске и напугала завхоза, ее выпустили на волю спасатели, сообщает МАСС.

«На телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от завхоза средней общеобразовательной школы №141, расположенной в Первомайском районе города. Мужчина сообщил, что залетела в раскрытое окно и уселась на жалюзи живая летучая мышь. Ее страшный вид и громкое шипение напугали мужчину, и он попросил спасателей приехать и поймать животное», — говорится в сообщении.

Спасатели МАСС зашли в школу, нашли нарушительницу спокойствия и поместили ее в коробку, после чего вынесли из здания школы и отпустили на волю.