Дело «вора в законе» Кости Канского в Красноярске рассмотрят присяжные

Дело Константина Найбауэра (Кости Канского), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии будет рассматриваться судом присяжных по просьбе мужчины, сообщает Красноярский краевой суд.

Завершилось предварительное слушание по делу Константина Найбауэра (Кости Канского), обвиняемого по редкой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Эта статья предполагает наказание в виде заключения под стражу на срок от восьми до 15 лет.

Подсудимый на заседании выразил желание, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных заседателей. Суд назначил дату формирования коллегии присяжных заседателей на 17 сентября 2020 года, которое будет проходить в закрытом режиме.