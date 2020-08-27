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Технологии будущего: фильмы с фантастическими изобретениями

Источник:
Sibnet.ru
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Переместиться с Земли на Марс за пару секунд и передвигаться на летающих автомобилях пока можно только в кино, но многие технологии будущего, показанные когда-то на экранах, спустя годы стали реальностью. Представляем топ фильмов с фантастическими изобретениями, которые могли бы пригодиться прямо сейчас.

«Элизиум: Рай не на Земле»

США, 2013 год, режиссер Нил Бломкамп, 16+
Изобретение: капсула, способная излечить от любой болезни

Фильм «Элизиум: Рай не на Земле» переносит зрителя в 2154 год. Люди в будущем делятся на два класса — богатые, живущие на чистой и рукотворной космической станции под названием Элизиум и остальные, живущие на перенаселенной разрушенной Земле. Главный герой Макс в исполнении Мэтта Дэймона возлагает на себя миссию нарушить установленный порядок и привести к равенству два полярных мира.

Фото: © кадр из фильма «Элизиум: Рай не на Земле»

Изобретение, показанное в «Элизиуме» — актуально для людей в любые времена. Капсула представляет высший уровень здравоохранения. Она способна справиться с любой проблемой, вплоть до излечения рака, лучевой болезни, отращивания потерянных конечностей. Для излечения нужно всего лишь лечь в капсулу и за считаные секунды она обновит организм человека. 

«Пятый элемент»

Франция, 1997 год, режиссер Люк Бессон, 16+
Изобретение: аэротакси

Действие фантастической комедии «Пятый элемент» разворачивается в 23 веке. Мир находится на грани разрушения: зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на Землю, чтобы нарушить созданную за пять тысячелетий гармонию. Миссия по спасению человечества выпадает на долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа (Брюс Уиллис).

Фото: © кадр из фильма «Пятый элемент»

Зритель видит мир будущего глазами героя. Он не просто таксист, он водитель автомобиля, передвигающегося по воздушным трассам. Хоть фильм и снят более 20 лет назад, такой вид транспорта остается фантастическим. Транспорт, летающий по воздуху, серьезно разгрузил бы надоевшие пробки. Хотя в фильме это настолько привычный способ передвижения, что в воздухе места тоже мало. 

«Doom»

Великобритания/Чехия, 2005 год, режиссер Анджей Бортковяк, 16+
Изобретение: межпространственные врата

Фильм рассказывает о недалеком будущем, при этом разные источники расходятся в дате событий — 2045 или 2145 год. По сюжету, после того как из далекой научной лаборатории Олдуай был получен сигнал о помощи, на Марс прибывает отряд космического спецназа и обнаруживает разгромленную станцию. Вскоре выясняется, что на людей здесь охотятся полчища ужасных мутантов.

Фото: © кадр из фильма «Doom»

Чтобы отправиться на далекую планету, герои используют специальные межпространственные врата под названием Ковчег. С их помощью герои за считанные секунды преодолевают 225 миллионов километров, телепортируясь из одного пространства в другое. Если верить физикам, то технология имеет потенциал, предпосылки к такому коридору уже начинает открывать квантовая механика. 

«Земля будущего»

США/Испания, 2015 год, режиссер Брэд Берд, 12+
Изобретение: воздушные плавательные бассейны

В научно-фантастическом фильме «Земля будущего» говорится, что с конца 19 века на Земле действует тайная организация «Плюс Ультра», у истоков которой стояли Жюль Верн, Никола Тесла, Томас Эдисон и Густав Эйфель. Со временем их последователи смогли разработать технологии, позволяющие строить роботов, использовать антигравитацию и межпространственные порталы. Члены организации в другом измерении построили фантастический город будущего, в котором люди живут вне институтов власти, научились управлять гравитацией, разобрались с природой старения и летают к звездам.

Фото: © кадр из фильма «Земля будущего»

Фильм переполнен научно-техническими разработками: там и компьютерная система, которая на основе анализа мировых новостей выдает прогнозы гибели человечества, и уникальные андроиды. Но больше всего захватывают воображение воздушные плавательные бассейны, созданные на преодолении гравитации. Вода без каких-либо приспособлений держит форму в воздухе, а купающийся может нырять из одного бассейна в другой. 

«День, когда Земля остановилась»

США, 2008 год, режиссер Скотт Дерриксон, 16+
Изобретение: инопланетные нанороботы

Фантастический фильм рассказывает об инопланетянине, который прибыл на нашу планету с предупреждением: если не прекратятся войны и разрушения, Земля будет уничтожена извне, поскольку представляет угрозу для остальной Вселенной. Главную роль в картине сыграл Киану Ривз.

Фото: © кадр из фильма «День, когда Земля остановилась»

Инопланетные наноророботы в фильме не достижение человечества, но очень любопытное изобретение. Нанороботы уничтожают заданный предмет, подобно живим клеткам в организме они делятся, воспроизводя точную копию самого себя. А после уничтожения объекта превращаются в питательные или безвредные для природы вещества. Для человечества изобретение навсегда бы решило проблему мусора и его последующей переработки. 

«Судья Дредд»

Великобритания/ЮАР, 2012 год, режиссер Пит Трэвис, 18+
Изобретение: оружие с настройкой по ДНК

Фильм «Судья Дредд» не отсылает зрителей к конкретной дате, а просто рассказывает о будующем, которое оказалось не столь радужным, как мы себе его представляем. Мир оказывается на грани самоуничтожения, захлебываясь в кровавых преступлениях, смертельных грехах и беспорядочных убийствах. А система правосудия настолько ничтожна, что стала бесполезным инструментом. Чтобы выжить и защитить людей, за дело берется судья Дредд (Карл Урбан).

Фото: © кадр из фильма «Судья Дредд»

Помогает наводить порядок герою уникальное оружие. В одном устройстве упакованы пистолет, пулемет, гранатомет и многое другое. Применить такое оружие может только владелец, чья авторизация происходит по анализу ДНК. Плюс ко всему этому у оружия голосовое управление, и автоматическое переключение всех режимов. Можно сказать, что это изобретение не так уж и фантастично — по отдельности такие устройства уже существуют, но разработки еще не шагнули так далеко, чтобы упаковать их в одно компактное приспособление. 

«Вечное сияние чистого разума»

США, 2004 год, режиссер Мишель Гондри, 16+
Изобретение: устройство для стирания воспоминаний

Сюжет фильма совсем не кажется фантастичным, потому как отчасти это обычная история любви. Застенчивый и меланхоличный Джоэл (Джим Керри) однажды знакомится в вагоне электрички с импульсивной девушкой с синими волосами — Клементиной (Кейт Уинслет). Молодых людей тянет друг другу, а вскоре выясняется, что они уже пережили серьезные отношения.

Фото: © кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

Здесь и начинается фантастика. Главные герои воспользовались универсальным изобретением будущего — частичным удалением воспоминаний. Занимается чисткой памяти фирма «Лакуна»: она просит пациента собрать все вещи, напоминающие о человеке или событии, затем подробно рассказать все, о чем хочет забыть. Под наркозом с помощью компьютера у человека стирают память, пока он во сне прощается с трагичными или счастливыми моментами жизни. 

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