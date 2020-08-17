НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?

Источник:
Sibnet.ru
350 2
Фото: © Sibnet.ru
Август традиционно считается самым сложным месяцем для российской валюты. Например, 17 августа 1998 года рубль подешевел почти в три раза. Серьезно падал рубль в августе 2019 и годом ранее. За 22 года курс рубля к доллару в августе слабел 17 раз. В этом году история повторяется — российская валюта снова покатилась вниз. Что будет с рублем в сентябре?

Что происходит с рублем

В начале августа рубль ослаб до четырехмесячных минимумов, опустившись за отметку в 74 рубля за доллар. Одновременно стоимость евро пробила отметку в 86 рублей. Волатильность российской валюты остается высокой, несмотря на стабилизацию нефтяных цен. Если исходить из стоимости барреля на рынке, то доллар на сегодня должен стоить чуть дороже 60 рублей.

Есть и другие аномалии — рубль падает, несмотря на то, что Россия стабилизировала экономическую ситуацию внутри страны, имеет минимальные выплаты по внешнему долгу, а многие граждане отказались от привычного отпускного сезона из-за пандемии коронавируса. Невзирая на мировое ослабление доллара, российская валюта почти непрерывно дешевела.

Аналитики отмечают, что на рубль влияют сразу несколько факторов. В конце июля Центробанк опустил рублевую ставку до исторического минимума — 4,25% годовых. Такое решение всегда приводит к ослаблению национальной валюты — для иностранцев падает привлекательность российских государственных облигаций, спрос на рубли снижается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕMastercard, Visa или «Мир»: какая карта лучше?

Против рубля также сыграл фактический отказ Центробанка от валютных интервенций и традиционная для августа массовая конвертация в валюту дивидендов от отечественных компаний, которые получили иностранные игроки. Наконец, объемы экспорта российских энергоносителей резко упали, что создает «дефицит» долларов и евро в торговом балансе.

Как изменится курс после лета

Российская валюта в сентябре обычно укрепляется после августовского ослабления, однако этот год может стать исключением и рубль продолжит дешеветь относительно доллара и евро, прокомментировал Sibnet.ru доктор экономических наук, доцент кафедры экономической теории экономического факультета НГУ Владимир Клисторин.

«Сентябрь — время уплаты квартальных налогов компаниями. Если компания получает прибыль в долларах и евро, она продает валюту, чтобы заплатить налоги. Конечно, в такие периоды рубль дорожает. Однако в этом году турбулентность на рынках слишком высока, российская валюта с высокой вероятностью проигнорирует этот фактор», — полагает эксперт.

Клисторин напомнил, что сентябрьское подорожание рубля также связано с окончанием активного туристического сезона, россияне возвращаются из-за границы, спрос на валюту снижается. В этом году из-за пандемии зарубежный отдых граждан был отложен, поэтому влияние данного обстоятельства также будет сглаженным.

#Деньги
Рубль по цене золота: когда Россия не зависела от доллара

«Еще один важный фактор — политика Центробанка, руководство которого допустило новое снижение и без того рекордно низкой ключевой ставки. В такой ситуации интерес иностранных инвесторов к российской валюте закономерно снижается из-за падения прибыли. На выходе — плавное снижение курса рубля», — добавил аналитик.

Однако в ситуации с проблемным бюджетом государству выгоден слабый рубль — он увеличивает доходы от продажи энергоносителей, которые сильно просели . 

По прогнозу эксперта, в сентябре российская валюта прочно обоснуется на верхнем рубеже в 75 рублей за доллар.

Какие сценарии возможны

Политика Центробанка и ситуация на рынке энергоресурсов исключают вариант с возвращением российской валюты на уровень 65-67 рублей за доллар. Но и катастрофических сценариев тоже не предвидится. Рубль ожидает «мягкая посадка» — медленное движение к отметке 75 за доллар.

Скорее всего, государство устраивает ослабление рубля. Так, июльский рост курса доллара с 70,44 рублей до 73,36 рублей привел к переоценке рублевой стоимости валютных резервов Минфина, которые выросли на 709 миллиардов рублей. В результате бюджетный дефицит был перекрыт за счет слабой национальной валюты.

Общий объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте на 1 августа 2020 года вплотную приблизился к 13 триллионам рублей. В результате снижения курса рубля к доллару и евро рублевый объем российской «кубышки» увеличился почти на 1,5 триллиона рублей.

При этом катастрофическое обрушение рубля исключено, даже если в сентябре начнется вторая волна пандемии, которая вызовет повторное обрушение цен на рынке энергоносителей. Макроэкономическая ситуация для России достаточно стабильна — у страны низкий госдолг и солидные золотовалютные резервы. 

Тема: Колебания рубля
Рубль укрепился к доллару и евро
Курс рубля обжаловали в Верховном суде
Путин одурачил финансовых акул Запада
Аналитики рассказали о поведении валют в праздники
смотреть все
Экономика #Деньги #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста в Минске
•
Глава НИЦ им. Гамалеи заявил о попытках Запада перекупить ученых
•
Сопровождавшие Мишустина журналисты подхватили коронавирус
•
Россиянам предложат пополнять карты на кассах в магазинах
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
Как это работает
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шойгу предложил возродить арбузные плантации в Туве
Сибирь 17.08.2020 10:01
Мэр Новосибирска увеличил доход за год
Сибирь 17.08.2020 09:48
Шахтер умер после обрушения породы на шахте в Кузбассе
Сибирь 16.08.2020 12:46
Видео с камер наблюдения: голосуй, добавляй, выигрывай!
Сибирь 16.08.2020 12:13
Самое популярное
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
5673
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
5519
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
5165
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
4227
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста в Минске
•
Глава НИЦ им. Гамалеи заявил о попытках Запада перекупить ученых
•
Сопровождавшие Мишустина журналисты подхватили коронавирус
•
Россиянам предложат пополнять карты на кассах в магазинах
Как это работает
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

vlad232323

ЦитатаЭксперты отмечают, что в традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной...

Панкратов

Когда скоморохи лезут в политику, становится не до смеха...

Saw77

оплата не по труду а по званию...

-БЕРКУТ-

главное судьи и космонавты, а врачи и учителя нафиг государству не нужны

Grossmeister38rus

Он заявил, что не цепляется за власть. Человек который переписывал под себя конституцию
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter