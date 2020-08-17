Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?

Август традиционно считается самым сложным месяцем для российской валюты. Например, 17 августа 1998 года рубль подешевел почти в три раза. Серьезно падал рубль в августе 2019 и годом ранее. За 22 года курс рубля к доллару в августе слабел 17 раз. В этом году история повторяется — российская валюта снова покатилась вниз. Что будет с рублем в сентябре?

Что происходит с рублем

В начале августа рубль ослаб до четырехмесячных минимумов, опустившись за отметку в 74 рубля за доллар. Одновременно стоимость евро пробила отметку в 86 рублей. Волатильность российской валюты остается высокой, несмотря на стабилизацию нефтяных цен. Если исходить из стоимости барреля на рынке, то доллар на сегодня должен стоить чуть дороже 60 рублей.

Есть и другие аномалии — рубль падает, несмотря на то, что Россия стабилизировала экономическую ситуацию внутри страны, имеет минимальные выплаты по внешнему долгу, а многие граждане отказались от привычного отпускного сезона из-за пандемии коронавируса. Невзирая на мировое ослабление доллара, российская валюта почти непрерывно дешевела.

Аналитики отмечают, что на рубль влияют сразу несколько факторов. В конце июля Центробанк опустил рублевую ставку до исторического минимума — 4,25% годовых. Такое решение всегда приводит к ослаблению национальной валюты — для иностранцев падает привлекательность российских государственных облигаций, спрос на рубли снижается.

Против рубля также сыграл фактический отказ Центробанка от валютных интервенций и традиционная для августа массовая конвертация в валюту дивидендов от отечественных компаний, которые получили иностранные игроки. Наконец, объемы экспорта российских энергоносителей резко упали, что создает «дефицит» долларов и евро в торговом балансе.

Как изменится курс после лета

Российская валюта в сентябре обычно укрепляется после августовского ослабления, однако этот год может стать исключением и рубль продолжит дешеветь относительно доллара и евро, прокомментировал Sibnet.ru доктор экономических наук, доцент кафедры экономической теории экономического факультета НГУ Владимир Клисторин.

«Сентябрь — время уплаты квартальных налогов компаниями. Если компания получает прибыль в долларах и евро, она продает валюту, чтобы заплатить налоги. Конечно, в такие периоды рубль дорожает. Однако в этом году турбулентность на рынках слишком высока, российская валюта с высокой вероятностью проигнорирует этот фактор», — полагает эксперт.

Клисторин напомнил, что сентябрьское подорожание рубля также связано с окончанием активного туристического сезона, россияне возвращаются из-за границы, спрос на валюту снижается. В этом году из-за пандемии зарубежный отдых граждан был отложен, поэтому влияние данного обстоятельства также будет сглаженным.

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«Еще один важный фактор — политика Центробанка, руководство которого допустило новое снижение и без того рекордно низкой ключевой ставки. В такой ситуации интерес иностранных инвесторов к российской валюте закономерно снижается из-за падения прибыли. На выходе — плавное снижение курса рубля», — добавил аналитик.

Однако в ситуации с проблемным бюджетом государству выгоден слабый рубль — он увеличивает доходы от продажи энергоносителей, которые сильно просели .

По прогнозу эксперта, в сентябре российская валюта прочно обоснуется на верхнем рубеже в 75 рублей за доллар.

Какие сценарии возможны

Политика Центробанка и ситуация на рынке энергоресурсов исключают вариант с возвращением российской валюты на уровень 65-67 рублей за доллар. Но и катастрофических сценариев тоже не предвидится. Рубль ожидает «мягкая посадка» — медленное движение к отметке 75 за доллар.

Скорее всего, государство устраивает ослабление рубля. Так, июльский рост курса доллара с 70,44 рублей до 73,36 рублей привел к переоценке рублевой стоимости валютных резервов Минфина, которые выросли на 709 миллиардов рублей. В результате бюджетный дефицит был перекрыт за счет слабой национальной валюты.

Общий объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте на 1 августа 2020 года вплотную приблизился к 13 триллионам рублей. В результате снижения курса рубля к доллару и евро рублевый объем российской «кубышки» увеличился почти на 1,5 триллиона рублей.

При этом катастрофическое обрушение рубля исключено, даже если в сентябре начнется вторая волна пандемии, которая вызовет повторное обрушение цен на рынке энергоносителей. Макроэкономическая ситуация для России достаточно стабильна — у страны низкий госдолг и солидные золотовалютные резервы.