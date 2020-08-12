Клим Шипенко снимет комедию с Буруновым и Харламовым

Режиссер Клим Шипенко, ставший самым кассовым в России, благодаря фильму «Холоп», снимет новую комедию с участием Сергея Бурунова и Гарика Харламова, сообщили представители компании «ВБД Груп» на питчинге в МИА «Россия сегодня».

В центре сюжета — обычный чиновник Лопатин (Бурунов). Но он все готов отдать, чтобы пойти на повышение. Для этого ему всего лишь нужно сыграть в хоккей с президентом. Но чиновник никогда не играл в хоккей, и экстренно нанимает тренера (Харламова). На занятии Лопатин сильно ударяется головой о лед, и все люди для него становятся на одно лицо – лицо тренера.

К производству ленты планируют приступить весной 2021 года. Создатели проекта запросили для его реализации 70 миллионов рублей, сообщают РИА Новости.

Режиссер Клим Шипенко известен по таким фильмам как «Салют-7», «Любит не любит», «Текст», «Холоп». Последний собрал в прокате больше 3 миллиардов рублей, став самым кассовым российским фильмом, за всю историю российского кино.