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Омск и Красноярск потеряли за год часть жителей

Источник:
Sibnet.ru
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Омск и Красноярск оказались среди городов-миллионников, которые за год потеряли часть жителей, а Новосибирск, наоборот, нарастил население, сообщает Росстат.

В Сибири три города с населением свыше 1 миллиона. За прошлый год Омск покинули свыше 10 тысяч человек. Из Красноярска с его неблагополучной экологией уехало за год 1,5 тысячи человек. Всего в городе проживает 1,09 миллиона человек.

Новосибирск по-прежнему занимает третье место в России по численности населения — 1,6 миллиона человек. За год в город переехало еще 7,5 тысяч человек.

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