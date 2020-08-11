Омск и Красноярск потеряли за год часть жителей

Омск и Красноярск оказались среди городов-миллионников, которые за год потеряли часть жителей, а Новосибирск, наоборот, нарастил население, сообщает Росстат.

В Сибири три города с населением свыше 1 миллиона. За прошлый год Омск покинули свыше 10 тысяч человек. Из Красноярска с его неблагополучной экологией уехало за год 1,5 тысячи человек. Всего в городе проживает 1,09 миллиона человек.

Новосибирск по-прежнему занимает третье место в России по численности населения — 1,6 миллиона человек. За год в город переехало еще 7,5 тысяч человек.