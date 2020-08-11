Странный школьный туалет в селе Приангарья оказался нерабочим

Странный школьный туалет в одном из сел Иркутской области, в который невозможно попасть, и фотография которого разошлась по Сети, оказался нерабочим. Для детей и персонала оборудованы другие туалетные комнаты, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального правительства.

Жительница Иркутска Ирина Богатырева выложила на своей странице в Facebook фотографию школьного туалета, который находится селе Манзурка Иркутской области. Его, по словам Богатыревой, сделали по программе улучшения деревенских школ.

«На фотографии, опубликованной в соцсетях, изображены унитазы, которые были установлены в отдельном помещении, но не используются. Предполагалось, что это помещение в рамках капитального ремонта доделают: снесут стену, расширят, установят перегородки между унитазами. Проводится проверка», — прокомментировала представитель пресс-службы.

Как пояснили в региональном министерстве образования, в Манзурской школе в 2017 году провели текущий ремонт внутренней системы отопления, водоснабжения и канализации, были оборудованы туалетные комнаты для мальчиков и для девочек. Они исправно функционируют.