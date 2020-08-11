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Странный школьный туалет в селе Приангарья оказался нерабочим

Источник:
Sibnet.ru
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Странный школьный туалет в одном из сел Иркутской области, в который невозможно попасть, и фотография которого разошлась по Сети, оказался нерабочим. Для детей и персонала оборудованы другие туалетные комнаты, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального правительства.

Жительница Иркутска Ирина Богатырева выложила на своей странице в Facebook фотографию школьного туалета, который находится селе Манзурка Иркутской области. Его, по словам Богатыревой, сделали по программе улучшения деревенских школ.

Фото: © facebook.com/irina.bogatyryova

«На фотографии, опубликованной в соцсетях, изображены унитазы, которые были установлены в отдельном помещении, но не используются. Предполагалось, что это помещение в рамках капитального ремонта доделают: снесут стену, расширят, установят перегородки между унитазами. Проводится проверка», — прокомментировала представитель пресс-службы.

Как пояснили в региональном министерстве образования, в Манзурской школе в 2017 году провели текущий ремонт внутренней системы отопления, водоснабжения и канализации, были оборудованы туалетные комнаты для мальчиков и для девочек. Они исправно функционируют.

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cre

ЦитатаМаксимальную пенсию хотели бы получать студенты (62 тысяча рублей)Через 45 лет они получат такую...

Drronum

Россияне могут озвучивать все что угодно, их все равно не кто не слышит.

slavaynin

и космонавтов в кокошниках отправлять и лаптях

all busy

Большинство народа работает за 15...25 тыров, а масквичи хотят пенсию под сотню ? Это даже не мечта,...

Drronum

А ракеты можно делать в форме матрешек!
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