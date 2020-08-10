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Системы помощи водителю раскритиковали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © American Automobile Association

Системы полуавтономной техники вождения вроде удержания в полосе или распознавания препятствий даже в автомобилях премиум-класса часто совершают критические ошибки, к такому выводу пришла Американская автомобильная ассоциация.

American Automobile Association провела ряд тестов с BMW X7, Cadillac CT6, Ford Edge, Kia Telluride и Subaru Outback, выпущенных в 2019 и 2020 годах. Все автомобили были оснащены той или иной формой полуавтономной техники вождения вроде Super Cruise в Cadillac или Highway Driving Assist в Kia Telluride.

Хуже всего работала система помощи при удержании полосы движения: на нее пришлось 73% инцидентов. Также система слишком близко подводила автомобиль к другим транспортным средствам или ограждениям. Эксперты отметили, что эффективность ее функционирования существенно зависит от качества и яркости разметки.

Система распознавания препятствий допустила столкновения в 66% случаев, при том что машины двигались на скорости всего 48,3 километра в час. Например, топовый кроссовер BMW X7 допустил столкновения в двух случаях из трех, а Kia Telluride снес моделируемое транспортное средство все три раза, хотя и пытался каждый раз остановиться.

Хорошо работал у всех автомобилей адаптивный круиз-контроль в условиях пробок. Он без труда вел машины за ехавшим впереди транспортным средством, вовремя замедляясь и ускоряясь.

В нынешнем виде системы помощи водителю зачастую таят скорее опасность, считают эксперты ассоциации. Во-первых, владелец «умной» машины может слишком расслабиться, доверившись современной электронике. Во-вторых, производители лишь дискредитируют себя, рекламируя возможности своих систем.

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