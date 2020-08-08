Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае

Республика Алтай с 10 августа возобновляет авиарейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агач, ранее прекращенные из-за вспышки коронавируса в высокогорном районе.

#Туризм Туристов пустят в закрытые ранее высокогорья Алтая

Как рассказал на заседании оперштаба глава региона Олег Хороходрдин, после каждого рейса будет проводиться тщательная санитарная обработка бортов, а пассажиры будут проходить бесконтактную термометрию. Этот рейс очень востребован среди местных жителей, на протяжении нескольких недель они атаковали Хорохордина комментариями в соцсетях с вопросом, когда маршрут будет возобновлен.

В то же время ограничительные меры, введенные в Кош-Агачском районе, не снимаются. Как и прежде, на территории муниципального образования действует обязательный масочный режим, дезинфекция общественных мест.

По последним данным, из 1709 подтвержденных случаев заболевания 753 зафиксировано в Кош-Агачском районе. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что вспышка случилась из-за несоблюдения ограничений жителями, которые как ни в чем не бывало проводили свадьбы и другие массовые праздники с десятками гостей.

В регионе смягчили и другие ограничения. С 8 июня в обычном режиме возобновят работу многофункциональные центры: жители смогут обращаться в МФЦ не только по предварительной записи, но и в обычном порядке.

Медицинским учреждениям в районах разрешили проводить диспансеризации, профилактические осмотры, а также возобновить работу дневных стационаров. Также разрешено открыться спортзалам и фитнес-центрам, но при жёстком соблюдении всех санитарных норм.