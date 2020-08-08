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Ученые переименовали человеческие гены из-за Excel

Источник:
Nature.com
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Фото: © Sibnet.ru

Международная научная организация HUGO Gene Nomenclature Committee переименовала 27 человеческих генов, чтобы избежать путаницы при использовании Microsoft Excel.

Изменения коснулись генов, официальные сокращения которых созвучны с обозначением дат. Ученые регулярно используют таблицы Excel, однако программа от Microsoft автоматически меняет содержимое ячейки, если распознает содержимое, как дату.

Отключить эту функцию полностью нельзя, можно только вручную менять форматы конкретных столбцов. Такая особенность нередко создает критические ошибки в массивах данных, подчеркнули специалисты.

В результате официального переименования ген MARCH1 стал MARCHF1, а ген SEPT1 — SEPTIN1. Отмечается, что изменить официальное сокращение для 27 генов было проще, чем ждать, пока Microsoft отреагирует на запрос генетиков.

Ранее россиянин вручную заполнил более 17 миллиардов ячеек в таблице Excel, на это у него ушло два года. Он заполнил все 17 179 869 184 ячейки Excel без использования скриптов. Файл с таблицей занимает 200 мегабайт и открывается десять минут.

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