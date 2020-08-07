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Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Игрок популярного симулятора RollerCoaster Tycoon 2 создал лабиринт, поиск выхода из которого замет у пользователей примерно 60 триллионов лет.

RollerCoaster Tycoon 2 вышла в 2002 году, она позволяет игрокам проектировать американские горки, водные аттракционы, лабиринты и другие развлечения. На создание колоссального лабиринта в игру у его создателя ушло всего шесть часов.

Невероятный лабиринт состоит из прямых ходов с ответвлениями, которые делают невозможным быстрое прохождение. Чтобы соорудить его, геймер использовал встроенные редактор и 64 тысячи игровых плиток.

Создатель пояснил, что даже если использовать искусственный интеллект с уже встроенным алгоритмом для поиска выхода из лабиринта, то примерно в трети попыток «посетитель парка» все равно вернется в начальную точку и начнет игру заново.

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Jameson

угу, мало ли, может он еще где кипрские удобрения заныкал. Нет никого бдительнее стражников что проморгали...

number10

За полгода в Кузбассе от ковида умерло 20 человек и поэтому всему населению жить нормально не дают. А...

Jameson

мне вот тоже интересно. сколько то лет назад у него эту химию конфисковали, она уже все эти годы не его....

turan601

Давят по всем фронтам, мало им Хабаровска

Uynachalnica

А ранее что, дуст вместе с хлебом возили? С чего вдруг подорожание, если ими торгуют в разных магазинах?...
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