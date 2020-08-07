Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет

Игрок популярного симулятора RollerCoaster Tycoon 2 создал лабиринт, поиск выхода из которого замет у пользователей примерно 60 триллионов лет.

RollerCoaster Tycoon 2 вышла в 2002 году, она позволяет игрокам проектировать американские горки, водные аттракционы, лабиринты и другие развлечения. На создание колоссального лабиринта в игру у его создателя ушло всего шесть часов.

Невероятный лабиринт состоит из прямых ходов с ответвлениями, которые делают невозможным быстрое прохождение. Чтобы соорудить его, геймер использовал встроенные редактор и 64 тысячи игровых плиток.

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Создатель пояснил, что даже если использовать искусственный интеллект с уже встроенным алгоритмом для поиска выхода из лабиринта, то примерно в трети попыток «посетитель парка» все равно вернется в начальную точку и начнет игру заново.