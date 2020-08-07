Автомобильная аптечка изменит состав

Медицинские маски, стерильные салфетки и большие бинты предлагают добавить в автомобильную аптечку — новые требования подготовило Министерство здравоохранения.

Проект новых требований к автомобильной аптечке опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минздрав предлагает добавить в комплект упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.

В аптечку добавят две медицинские трехслойные маски и рулонный лейкопластырь большего размера — 2 х 500 сантиметров вместо 1 х 250 сантиметров. Количество перчаток увеличат до двух пар.

Автомобильная аптечка должна состоять только из медицинских изделий, зарегистрированных в России. Приказ о новой комплектации должен вступить в силу с 1 января 2021 года.