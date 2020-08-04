Новосибирский преподаватель продавал студентам хорошие оценки

Преподаватель одного из транспортных университетов Новосибирска установил расценки для студентов за положительную оценку на экзамене. Мужчине предстоит ответить перед судом, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Некоторые студенты вуза фактически не посещали важных дисциплин, дающих знания по стандартизации, сертификации, метрологии и техническому регулированию. Тем не менее, они получали на экзаменах положительные оценки.

Эти предметы — основополагающие в профессии будущих специалистов. Без них невозможно стать специалистом по профессии, связанной с перевозками пассажиров и грузов, техническому обслуживанию и ремонту транспорта.

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Как выяснилось, недоросли сдавали экзамены на «хорошо» и «отлично» за деньги. Сотрудники транспортной полиции выявили со стороны преподавателя 10 фактов мелкого взяточничества и девять фактов служебного подлога. За каждую оценку злоумышленник получал от трех до восьми тысяч рублей, а общая сумма его «прибыли», составила 38 тысяч.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 291.2 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Преподавателю грозит до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.