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Продюсер «Красотки в ударе» объяснил ранний релиз комедии

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Фото: © кадр из фильма

Продюсер российского фильма «Красотка в ударе» Рубен Дишдишян объяснил, почему август наиболее успешен для выпуска новых картин.

Отечественная комедия «Красотка в ударе» с Юлией Александровой в главной роли выйдет в прокат 13 августа, несмотря на то, что многие кинотеатры в России еще не открылись из-за сложной ситуации с коронавирусом.

«На мой взгляд, осенью начнется столпотворение, можно будет легко затеряться среди множества остальных релизов. "Красотка в ударе" — оптимистичный, веселый, позитивный, искренний, летний фильм. Если люди вообще пойдут в кинотеатры, у картины есть все предпосылки, чтобы достучаться до сердец зрителей», — сказал Дишдишян в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

«Красотка в ударе» — ремейк американского фильма «Красотка на всю голову». В центре сюжета молодая женщина Полина. У нее заурядная внешность и много рутинных проблем. Однажды она понимает, что проснулась настоящей красоткой, и теперь перед ней открыты все двери. Но, чтобы стать счастливой, Полина должна разобраться, в чем ее истинная красота.

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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