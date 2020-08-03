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Сериал «Менталист» повторят на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Менталист»

Сериал «Тот, кто читает мысли (Менталист)» покажут на Первом канале с 3 августа, сообщила пресс-служба телеканала.

Главный герой детективного сериала — превосходный физиономист, психолог-практик и знаток человеческих слабостей Даниил Романов. Много лет он успешно работал экстрасенсом в популярном ТВ-шоу, помогая раскрывать различные преступления. Но после того, как он официально объявил в эфире, что собирается поймать маньяка по прозвищу Демон, тот убил его жену и дочь.

Даниил бросил карьеру и стал консультантом в отделе Следственного комитета, возглавляемом Екатериной Филатовой, расследующем убийства. У Романова и Филатовой возникло взаимное притяжение, но прошлое не отпускает героя. Даниил расследует убийства и ловит преступников, но главная его цель — найти и покарать Демона.

Сериал «Тот, кто читает мысли» — адаптация популярного американского сериала «The Mentalist» («Менталист»). В сериале, как и в оригинале, полно тайн, интриг, запутанных преступлений и захватывающих расследований.

Главные роли в российском «Менталисте» исполнили Ехезкель Лазаров и Анастасия Микульчина. Также в сериале снялись Игорь Оробей, Нодари Сирадзе, Валерия Бурдужа, Александр Мохов.

Сериал выйдет на Первом канале 3-5 августа в 0.30 и 6 августа в 0.20.


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