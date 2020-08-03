Сериал «Менталист» повторят на Первом канале

Сериал «Тот, кто читает мысли (Менталист)» покажут на Первом
канале с 3 августа, сообщила пресс-служба телеканала.
Главный герой детективного сериала — превосходный физиономист,
психолог-практик и знаток человеческих слабостей Даниил Романов. Много лет он
успешно работал экстрасенсом в популярном ТВ-шоу, помогая раскрывать различные
преступления. Но после того, как он официально объявил в эфире, что собирается
поймать маньяка по прозвищу Демон, тот убил его жену и дочь.
Даниил бросил карьеру и стал консультантом в отделе Следственного
комитета, возглавляемом Екатериной Филатовой, расследующем убийства. У Романова
и Филатовой возникло взаимное притяжение, но прошлое не отпускает героя. Даниил
расследует убийства и ловит преступников, но главная его цель — найти и покарать
Демона.
Сериал «Тот, кто читает мысли» — адаптация популярного американского
сериала «The Mentalist» («Менталист»). В сериале, как и в оригинале, полно
тайн, интриг, запутанных преступлений и захватывающих расследований.
Главные роли в российском «Менталисте» исполнили Ехезкель
Лазаров и Анастасия Микульчина. Также в сериале снялись Игорь Оробей, Нодари
Сирадзе, Валерия Бурдужа, Александр Мохов.