НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия испытает оружие Судного дня

Источник:
Sibnet.ru
656 18
Фото: © пресс-служба «Адмиралтейские верфи»

Российские военные испытают первую атомную подводную лодку, вооруженную системой «Посейдон», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Эксперты называют ее «оружием Судного дня», такая система способна уничтожать любые объекты потенциального противника в прибрежной зоне.

Носителем системы является субмарина специального назначения проекта 09852 «Белгород», она способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов. Подлодка имеет на вооружение ядерный беспилотный дрон «Посейдон».

Дрон обладает атомной боевой частью, при взрыве в океане он порождает 25-ти метровую волну, которая буквально сметает любые сооружения на побережье. В частности, такое оружие можно применять для гарантированного уничтожения морских военных баз.

Предполагается, что «Посейдонами» вооружат АПЛ К-329 «Белгород», БС-64 «Подмосковье» и «Хабаровск» проекта 098531. Каждая субмарина может нести на борту несколько стратегических беспилотных аппаратов «Посейдон». В дальнейшем отряд может быть расширен.

Еще по теме
Путин рассказал о ставке на гиперзвуковые системы в ВМФ России
Озвучен срок создания ракетного поезда «Баргузин»
Россию обвинили в испытании противоспутникового оружия
ВМФ России вооружат фрегатами с гиперзвуковыми ракетами
смотреть все
Оборона #Оружие
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Белоруссия задержала «российских боевиков»
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Новый вирус гриппа атакует россиян
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автовладелец выстрелил в ребенка за игру на внедорожнике
Сибирь 29.07.2020 17:38
Сибирские ученые создали перспективный материал для сенсоров
Сибирь 29.07.2020 16:51
Жители 150 сёл в Приангарье получили доступ к Wi-Fi
Сибирь 29.07.2020 16:14
Агрессивного медведя застрелили в дачном поселке в Красноярском крае
Сибирь 29.07.2020 15:28
Самое популярное
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
4961
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
3263
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
3233
Назван новый способ лишить водителя выплат по ОСАГО
3156
Обсуждение (18)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Белоруссия задержала «российских боевиков»
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Новый вирус гриппа атакует россиян
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

Иркут 69

Ходит такой мем. В Хабаровске люди перестали быть населением и стали гражданами. Если бы все так отстаивали...