Россия испытает оружие Судного дня

Российские военные испытают первую атомную подводную лодку, вооруженную системой «Посейдон», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Эксперты называют ее «оружием Судного дня», такая система способна уничтожать любые объекты потенциального противника в прибрежной зоне.

Носителем системы является субмарина специального назначения проекта 09852 «Белгород», она способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов. Подлодка имеет на вооружение ядерный беспилотный дрон «Посейдон».

Дрон обладает атомной боевой частью, при взрыве в океане он порождает 25-ти метровую волну, которая буквально сметает любые сооружения на побережье. В частности, такое оружие можно применять для гарантированного уничтожения морских военных баз.

Предполагается, что «Посейдонами» вооружат АПЛ К-329 «Белгород», БС-64 «Подмосковье» и «Хабаровск» проекта 098531. Каждая субмарина может нести на борту несколько стратегических беспилотных аппаратов «Посейдон». В дальнейшем отряд может быть расширен.