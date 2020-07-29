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Уроженец Новосибирска Митя Фомин вспомнил об атаке на «Иванушек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Митя Фомин, поздравляя солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова с юбилеем, вспомнил, как пытался попасть в группу будучи еще неизвестным новосибирским танцором.

В Instagram Фомин вспомнил две истории, связанные с попыткой стать солистом «Иванушек».

«Помню, как группа уже гремела и не сходила с экранов телевизоров, а я сидел у себя на диване в Новосибирске и увидел объявление — кастинг в "Иванушки" и номер телефона. Я срочно набрал цифры, ответил парень, я сказал, что по объявлению и мне на кастинг... пара секунд молчания и строгии вердикт в трубке: "Вы нам не подходите". Я был ошеломлен: "Как? Но вы меня даже не видели!" Оказалось, он все понял по моему баритону — им нужен был тенор», — рассказал Фомин.

Неизвестный тогда Митя Фомин не терял надежду попасть в группу и попытал счастье, когда «Иванушки» приехали в Новосибирск с концертом. После выступления солисты группы отдыхали в клубе, где Фомин работал танцором. Он подошел к Андрею Григорьеву-Апполонову и сказал, что хочет стать артистом. Рыжий из «Иванушек» его поддержал, и для Фомина это имело большое значение.

Митя Фомин стал популярным благодаря участию в группе Hi-Fi, созданной в 1998 году. Изначально он был не вокалистом коллектива, а танцором, потому что композитору и аранжировщику группы Павлу Есенину не нравился голос Фомина. Но в дальнейшем Фомин стал полноценным фронтменом Hi-Fi.


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