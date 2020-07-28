Сенатор Городецкий заразился коронавирусом

Бывший губернатор Новосибирской области, действующий сенатор Владимир Городецкий госпитализирован с коронавирусом.

Политик с прошлой недели находится в инфекционной больнице на улице Семьи Шамшиных, об этом сенатор рассказал порталу НГС, отказавшись при этом делиться подробностями. Городецкий отметил, что чувствует себя нормально и проходит лечение.

Известно, что Городецкий в прошлом месяце проводил рабочие встречи с главой регионального Минздрава Анатолием Костылевским, у которого в конце июня выявили COVID-19.

Владимир Городецкий возглавлял мэрию Новосибирска с 2000 по 2014 год. Затем перешел на пост вице-губернатора, после чего был назначен врио губернатора региона после увольнение губернатора Василия Юрченко президентом Владимиром Путиным.

В 2017 году Городецкий ушел в отставку, работал помощником сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло, с 2018 года — сенатор. На сегодня политик занимает должность зампреда комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.