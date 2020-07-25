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Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/guydudka

Газированные напитки из магазина могут надоесть, а их состав не всегда полезен и прозрачен. Освежающий и утоляющий жажду лимонад легко приготовить дома или на даче всего из нескольких ингредиентов.

Лимонад из лимонов и мяты

Классический и любимый многими вариант. Для него понадобятся два лимона, три литра воды, пучок свежей мяты и стакан сахара.

С мытых лимонов надо снять цедру, чтобы не попала белая кожура, придающая горечь. Разрезать лимон пополам и выдавить из него сок в отдельную емкость. Вынуть мякоть лимона и добавить к цедре. Перегородки выкинуть.

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Цедру, мякоть лимона, сахар и мяту положить в кипящую воду. Варить 1-2 минуты, снять с огня. Дать остыть. Процедить полученный напиток. Влить в него сок лимона.

Если хочется газированный вариант, то надо варить лимоны в 1,5 литра воды, а затем влить еще 1,5 литра газированной воды. Подавать с кубиками льда.

Тропический лимонад

Бармен Александр Илларионов предложил более сложный вариант напитка. Для него понадобится: один банан, 30 миллилитров сахарного сиропа, 250 миллилитров сока ананаса, 700 миллилитров газированной воды.

Сахарный сироп можно сделать самому: для этого надо смешать 30 миллилитров кипятка и 50 граммов сахара до полного растворения сахара.

Банан очистить от кожуры, положить в блендер, налить туда же ананасовый сок и сахарный сироп. Смешать.

«Переливаем в кувшин со льдом, далее добавляем газводы, размешиваем и наслаждаемся», — сказал бармен.

Огуречный

Необычный способ утилизировать большой урожай огурцов. В блендере измельчить 200 граммов огурцов без кожуры, 50 миллилитров сока лимона, 50 миллилитров сахарного сиропа. Затем добавить в кувшин газированной воды по вкусу и кубики льда.

Лимонад из тархуна в домашних условиях

Чтобы сделать домашний лимонад из тархуна, надо взять 100 граммов свежего тархуна (эстрагон) и измельчить в блендере. В емкости добавить к зелени 150 граммов сахара и давить смесь пестиком или толкушкой, чтобы появился сок.

Затем влить в емкость с растертым эстрагоном 200 миллилитров кипятка. И заваривать 40 минут. После этого процедить.

К отвару тархуна добавить выжатый сок двух лимонов и около литра газированной воды.

Лимонад из замороженных апельсинов

Три апельсина порезать на кусочки и заморозить. Затем разморозить и пропустить через мясорубку.

Залить водой и настоять четыре часа. Процедить, добавить сахар по вкусу и сок одного лимона. Поставить в холодильник. Необычный лимонад готов.

Лимонад с крыжовником

Дачная ягода придаст напитку новый оттенок вкуса. 200 граммов крыжовника разрезать на половинки. Один лимон разрезать на тонкие колечки. 5 граммов имбиря нарезать тонкими слайсами.

В кувшин положить листья мяты, имбирь, лимон, помять толкушкой или пестиком. Добавить крыжовник. Положить лед. Залить 1 литром «Спрайта». Если заменить напиток газированной водой, то подсластить по вкусу.

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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?