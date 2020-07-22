Стартовала работа над приквелом «Игры престолов» про Таргариенов

Канал HBO приступил к работе над приквелом «Игры престолов», который носит название «Дом дракона» и расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до сюжета основного сериала.

Как сообщает портал Insider, сейчас создатели подбирают актеров, которые сыграют ключевых персонажей нового шоу. Это пятый король Семи королевств Визерис I, правление которого было мирным и процветающим до самой его смерти; его дочь принцесса Рейнира – самопровозглашенная королева Вестероса.

#Кинематограф HBO расскажут историю Таргариенов в новом приквеле

Еще одну актрису ищут на роль королевы Алисенты Хайтауэр – второй жены Визериса, мачехи Рейниры, которая родила королю троих детей. Также история расскажет об Эгоне II, младшем сводном брате Рейниры, он бросает вызов ее претензиям на трон, разжигая гражданскую войну.

Пока неизвестно, какая сюжетная линия окажется в центре сериала, и какие еще события покажут зрителям. Ранее уточнялось, что премьера «Дома дракона» состоится в 2022 году, однако из-за эпидемии коронавируса, продолжающейся до сих пор, эта дата может сместиться.

Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько зрелищных серий «Игры престолов», среди которых «Битва бастардов» шестого сезона и «Колокола» восьмого сезона. Сценарий подготовит Райан Дж. Кондал, известный по работе над сериалом «Колония».

Ранее сообщалось, что канал HBO отказался от приквела «Игры престолов», который должен был раскрыть историю появления Белых ходоков пять тысяч лет назад. Вместо этого они заказали десятисерийный приквел о расцвете и закате дома Таргариенов, оставивших разрушенную Роком Валирию и прилетевших на последних драконах в Вестерос, чтобы завоевать его.

Закрытый приквел с Наоми Уоттс был одним из нескольких проектов, разрабатываемых с 2017 года. При этом сериала про Таргариенов изначально не было в озвученном поклонникам списке историй.