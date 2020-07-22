Братья Руссо снимут крупнейший фильм киновселенной Marvel

Культовые режиссеры Энтони и Джо Руссо, работавшие над Сагой Бесконечности, могут вернуться в киновселенную Marvel с новым проектом, который серьезно превзойдет предыдущий по масштабам.

Братья Руссо известны по таким Marvel-фильмам, как «Капитан Америка: Зимний солдат», «Капитан Америка: Гражданская война», «Мстители: Война Бесконечности», «Мстители: Финал».

#Кинематограф Новый суперзлодей появится в Marvel

Сейчас они заняты проектом «Серый человек», который снимают для Netflix с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. Фильм расскажет о наемном убийце и бывшем агенте ЦРУ. Предполагается, что он должен стать началом франшизы в духе Джеймса Бонда. После этого проекта братья Руссо раздумывают над тем, чтобы вернуться к сотрудничеству со студией Marvel. В качестве потенциальной истории, которая может вернуть их в киновселенную, братья всегда называли «Секретные войны».

«Я читал эти комиксы, когда мне было 10 или 11 лет. Это было масштабнейшим объединением стольких героев, что стало для меня настоящим событием. Большое впечатление произвел и союз героев со злодеями. Нам с Энтони нравятся сложные отношения между героями и злодеями, нам нравятся злодеи, которые считают, что они герои в своих собственных историях. Это привлекает нас в "Секретных войнах"», – сказал Джо Руссо изданию Brobible.

Он добавил, что снять такой проект, как Сага Бесконечности, для них с братом было мечтой, однако проект «Секретные войны» станет еще более масштабным: «Это был бы самый большой фильм, который вы только можете себе представить, так что это то, что действительно волнует нас в этой истории – амбиции его даже больше, чем амбиции Саги Бесконечности».

В то же время издание добавляет, что реализацию проекта предстоит ждать не менее пяти лет, учитывая, что кинематографическая вселенная Marvel только что завершила очередной мега-цикл.

Согласно комиксам, «Секретные войны» рассказывают о появлении космической сущности, носящей имя Потусторонний. Увидев, насколько сильны супергерои Земли и оценив их потенциал, он переносит группу героев на одну из планет в другой галактике для участия в «битве». Планета оборудована техникой, оружием и неизвестными, более продвинутыми технологиями.

Этот мега-кроссовер объединяет всех без исключения героев и злодеев Marvel, включая Фантастическую четверку, Людей Икс и Дэдпула, а также нового Капитана Америка, Соколиного глаза, нового Железного человека, Женщину-Халка, Тора, Осу, Человека-паука. Среди злодеев, участвовавших в кроссовере – Поглотитель, Доктор Дум, Доктор Осьминог, Канг Завоеватель, Человек-молекула, Чародейка, Крушители и другие.