Новый суперзлодей появится в Marvel

Доктор Дум, суперзлодей и заклятый враг команды супергероев «Фантастической Четвёрки», станет новым крупным злодеем в киновселенной Marvel.

Шансы на это обсуждали и ранее, после того, как студия Disney приобрела права на «Фантастическую четверку», «Людей икс», «Дэдпула». После завершения третьей фазы киновселенной и гибели Таноса обсуждение этой темы возобновилось — Marvel срочно нужен новый серьезный злодей.

#Кинематограф Раскрыт сюжет фильма Marvel про первого азиатского супергероя

Доктор Дум, по комиксам, был правителем вымышленной страны Латверии, где установил тоталитарный режим и собственную диктатуру. Он был учёным и чёрным волшебником, в комиксах был представлен как злодеем, так и героем. Его главными противниками помимо Фантастической четвёрки были Человек-паука, доктор Стрэндж, Мстители, Люди Икс, Каратель, Блэйд, Железный Человек, Серебряный Сёрфер и другие.

Как сообщает портал Mcucosmic, Marvel может ввести нового злодея через другого персонажа — Люсию фон Бардас. В комиксах она была преподавателем в американском колледже, а затем стала премьер-министром Латверии, свергла Дума и стала править страной. При этом она тайно финансировала американских суперзлодеев, спровоцировав активность организации Щ.И.Т..

В киновселенной ее могут представить как слугу Дума, которую он отправит с дипломатической миссией за пределы страны. Известно, что Латверию и Доктора Дума зрителям представят в посттитровой сцене «Черной вдовы».