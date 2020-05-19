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Раскрыты подробности фильма про первого азиатского супергероя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Раскрыты подробности сюжета фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», который станет третьим по хронологии фильмом четвертой фазы киновселенной Marvel и станет первой лентой франшизы про азиатского супергероя.

Четвертая фаза киновселенной будет включать восемь новых фильмов, которые покажут в кинотеатрах и восемь мини-сериалов, они дебютируют на Disney +. Большинство из этих постановок продолжат рассказы о героях, которые процветали в Marvel в течение многих лет. Но новая фаза принесет и целый набор новых персонажей. В том числе, и Шан-Чи.

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Как сообщил портал TheDirect, Шан-Чи обладает особой силой – он умеет клонировать себя во время боя. Это основано на его силах в комиксах, эти способности замечены основным антагонистом фильма – Мандарином.

Из-за силы Шан-Чи его воспитывали в особом приюте для детей, обученных сражаться. Этим приютом управляет Мандарин. Шан-Чи удается сбежать, при этом Мандарин обещает герою деньги и власть, он гарантирует, что не будет его преследовать, если тот согласится сражаться в волшебном турнире, ради участия в котором детей из приюта тренируют всю жизнь.

В турнире будут участвовать и другие новые персонажи, ранее не задействованные в киновселенной, а также более известные герои, до сих пор однако остающиеся загадкой. Победитель этого турнира и выигрывает те самые легендарные 10 колец в качестве главного приза. Они дают владельцу небывалую силу и способности, например, левитацию.

Шан-Чи должен выиграть для Мандарина эти кольца, поскольку лучшие дни тот уже позади. Уточняется, что фильм раскроет и нерешенную проблему с гневом фанатов третьего «Железного человека» относительно сюжетного поворота с Мандарином.

Террористическая организация «Десять колец» ранее уже упоминалась в киновселенной – в третьем «Железном человеке». Тогда возглавлявший ее Мандарин оказался всего лишь актером.

Уточняется, что в фильме также появится Фа Ло Суи, здесь ее покажут дочерью Мандарина и любовным интересом главного героя. В комиксах же она была сестрой Шан-Чи. Эту героиню сыграет Аквафина.

Ранее сообщалось лишь, что главную роль в фильме исполнит Симу Лю, также анонсировалось появление настоящего террориста по кличке Мандарин, его сыграет Тони Люн Чу Вай. Премьеру фильма из-за эпидемии коронавируса перенесли с 12 февраля на 7 мая 2021 года.

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