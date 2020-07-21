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Самолет сел на дорогу в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ

Самолет Cessna C177/L при осуществлении мониторинга пожарной обстановки в Ермаковском районе Красноярского края совершило аварийную посадку на автомобильную дорогу, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что 20 июля воздушное судно Cessna C177/L с пилотом и летчиком наблюдателем на борту при осуществлении мониторинга пожарной обстановки в Ермаковском районе Красноярского края совершило аварийную посадку на автомобильную дорогу вблизи деревни Семенниково. Причина аварийной посадки — сбой в работе двигателя. Посадка произведена успешно, никто не пострадал.

Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по части 1 статьи 263 УК РФ.

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