Самолет сел на дорогу в Красноярском крае

Самолет Cessna C177/L при осуществлении мониторинга пожарной обстановки в Ермаковском районе Красноярского края совершило аварийную посадку на автомобильную дорогу, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что 20 июля воздушное судно Cessna C177/L с пилотом и летчиком наблюдателем на борту при осуществлении мониторинга пожарной обстановки в Ермаковском районе Красноярского края совершило аварийную посадку на автомобильную дорогу вблизи деревни Семенниково. Причина аварийной посадки — сбой в работе двигателя. Посадка произведена успешно, никто не пострадал.

Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по части 1 статьи 263 УК РФ.