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Российская экономика «вернулась» в 2010 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Российский ВВП в долларовом выражении в конце 2020 года будет меньше показателей 2010 года, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P.

S&P оценило падение российского ВВП в 2020 году в 4,8%, это заметно меньше других международных институтов. Например, эксперты МВФ считают, что стоит ждать снижения показателей на 6,6%, а эксперты ОЭСР — на 8-10%.

«Оптимистичная» оценка S&P предполагает, что в конце 2020 года размер российского ВВП в пересчете на доллары составит 1,425 триллиона, что на 100 миллиардов долларов ниже уровня 2010 года.

При этом в рублевом выражении российская экономика с 2014 года выросла на 30% — с 79 до 103 триллионов рублей. Однако фактически весь номинальный прирост ВВП «съела» инфляция и девальвация рубля.

Аналитики S&P подсчитали, что уровень жизни россиян по измерениям ВВП на душу населения за последние шесть лет рухнул на треть. Перспективы восстановления показателей до начала санкционной войны с Западом в 2014 года остаются туманными, указывается в отчете.

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