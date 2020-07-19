Новосибирский зоопарк пополнился 16 котятами краснокнижного манула

Краснокнижные манулы в Новосибирском зоопарке принесли потомство, на свет от трех самок появилось 16 котят, сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram.

«В общей сложности у нас сейчас 16 детенышей: у одной самки три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь малышей. В первые недели жизни детеныши манула, как и малыши всех кошачьих, абсолютно беспомощны: у них закрыты глаза и нет зубов», — говорится в сообщении.

Вес новорожденного манула около 100 граммов. Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится с ними рядом. Котята развиваются довольно быстро. К 20-у дню у них открываются глаза.

«У маленьких манулов глаза ярко-голубого цвета. С возрастом цвет меняется: сначала на зеленый, потом на желтый. Пробовать мясо малыши начинают с 22- дневного возраста. Первые прогулки самка разрешает детенышам, когда им исполняется месяц», — сказано в сообщении.

У малышей этого года сейчас как раз такой период — на днях сотрудники зоопарка заметили, что малыши ненадолго выходят из укрытия. Пока от всего незнакомого они норовят поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами.

«В условиях зоологического парка для размножения манулов и сохранения молодняка нужно создавать особые условия. Это требует знаний, опыта и серьезных усилий. В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида», — отметили в зоопарке.