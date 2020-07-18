Редкие фото Шойгу на рыбалке появились в Сети

Фотографии министра обороны Сергея Шойгу на отдыхе появились в Сети, снимки опубликовала его дочь Ксения Шойгу в своем Instagram. Изображения были сделаны во время отпуска Шойгу в Туве.

Министр обороны на фотографиях занимается рыбалкой и резьбой по дереву. К снимкам Ксения добавила подпись: «Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе. Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!».

Два года назад Шойгу представил на выставке в Кызыле свои картины, а также вырезанные им вазы, шкатулки и скульптуры. Известно, что министр обороны регулярно занимается подобным творчеством.

Дочь Шойгу Ксения занимается организацией всероссийских соревнований «Лига Героев». Кроме этого, она владеет несколькими компаниями.