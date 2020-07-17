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Минздрав предложил возобновить международное авиасообщение

Источник:
ТАСС
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Фото: © Группа компаний S7

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возобновлять международное авиасообщение нужно, но при сохранении определенных ограничений для профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования», — цитирует ТАСС Мурашко.

По словам министра, возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями.

В среду вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила, что авиационные власти России ведут работы по возобновлению международного авиасообщения и в ближайшее время объявят о своем решении.

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Топ комментариев

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".