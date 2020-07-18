Стационарный телефон: тарифы бывают разными

Стационарные телефоны не теряют своей популярности до сих пор. Но зачем нужен домашний телефон, когда есть мобильная связь? Можно ли выбрать выгодный тариф, изменить его и как это сделать?

«Домашний телефон — это привычная опция, которая до сих пор пользуется популярностью. Одно из безусловных преимуществ стационарной телефонии — это ее надежность. Связь остается стабильной, вне зависимости от перегрузок на сетях или других внешних факторов», — прокомментировал Sibnet.ru представитель макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Действительно, мобильная связь порой подводит владельца — телефон плохо ловит сигнал, да и батарея у мобильного садится в самый неподходящий момент. К тому же любая сотовая компания не застрахована от перегрузок или серьезных сбоев в работе из-за буйства стихии (бури, снегопадов, ливневых дождей).

Стационарный телефон – это своего рода стратегическая резервная линия, которая не подводит практически никогда. А еще через стационарную линию квартиру можно подключить к сигнализации.

Как сменить тариф

У каждого пользователя стационарной связи могут возникнуть обстоятельства, требующие смены тарифа. Кому-то нужно чаще звонить в другие города или страны, кто-то хочет сэкономить, а кто-то просто считает, что существуют тарифы выгоднее.

Чтобы перейти на новый пакет, сначала нужно узнать текущий и ознакомиться с действующей линейкой тарифов, чтобы взвесить плюсы и минусы перехода. Это можно сделать, позвонив по номеру телефона службы поддержки Ростелеком (8 800 1000 800), либо через Личный кабинет на сайте компании.

Еще один способ смены тарифа — посещение ближайшего офиса провайдера. Там можно подключить новые услуги, узнать состояние счета, оплатить задолженность.

Какой тариф выбрать

Если абоненту достаточно 150 минут в месяц, ему подойдет «Социальный» тарифный план, который ориентирован на категорию людей с небольшими доходами, например, пенсионеров.

В этот тарифный план дополнительно включен неограниченный объем местных телефонных соединений на социально-значимые службы.

Тарифный план «Повременный» предоставляет возможность, собственно, повременной системы оплаты разговоров внутри региона. То есть поминутную оплату разговоров, начиная с первой минуты местного телефонного соединения.

«Безлимитный» тарифный план, напротив, предполагает внесение фиксированной платы за неограниченный объем местных телефонных соединений. Существуют комбинированные тарифы.

Для абонентов, часто звонящих за пределы своего населенного пункта, действует тарифный план, позволяющий совершать безлимитные звонки в любой регион страны, как собственно и тариф, предлагающий выгодные условия для тех, кто часто звонит за границу.