Ученые сравнили современных и советских подростков

Ученые сравнили психологические характеристики современных подростков и их сверстников из 1989 года, говорится в исследовании Психологического института Российской академии образования.

Сравнение психологических характеристик провели с разницей в 30 лет — в 1989 и в 2019 году. В исследованиях принимали участие подростки 1974 и 2004 года рождения. В исследовании принимали участие подростки из Москвы и Подмосковья.

«Для изучения психологической и социальной зрелости подростков, завершающих основной этап школьного образования, мы выбрали те параметры личностного развития, которые отражают меру взрослости человека, его ориентированность на будущую самостоятельную жизнь, его представления о желаниях и возможностях, его готовность учиться и совершенствоваться», — цитирует РИА Новости завлабораторией научных основ детской практической психологии Психологического института Аллу Андрееву.

Как выявило исследование, современные подростки стали более амбициозными, рассчитывают на достижение более высоких целей, выше ценят и больше уважают себя.

Ученые отмечают, что самая большая разница между советскими и современными подростками проявляется по параметру ответственности: нынешние подростки предпочитают перекладывать ее на других.

По словам экспертов, серьезно возросла и мотивация личных желаний, но желаний для ближайшего окружения стало заметно меньше. Кроме того, современные подростки предпочитают жить в настоящем «здесь и теперь», выяснили исследователи.

«Они больше дорожат своей текущей жизнью: жить в настоящем предпочитают свыше 40 процентов респондентов, что, по-видимому, также соответствует тенденции удлинения подросткового периода, отмечаемой многими современными исследователями. Они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие "взрослых" решений, к которым они не готовы, говорят о том, что переживают сейчас лучшие годы своей жизни» — сказала Андреева.

Сравнение результатов современного исследования и данных 1980-х годов показало, что советские школьники относились к учебе преимущественно равнодушно, как к «школьной скуке», тогда как у сегодняшних девятиклассников отношение более противоречивое и эмоционально насыщенное.

Но, несмотря на такое отношение к учебе в школе, современные подростки стали более любознательны и активны в познавательной деятельности.