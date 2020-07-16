НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Ученые сравнили современных и советских подростков

Источник:
Sibnet.ru
456 5
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Ученые сравнили психологические характеристики современных подростков и их сверстников из 1989 года, говорится в исследовании Психологического института Российской академии образования.

Сравнение психологических характеристик провели с разницей в 30 лет — в 1989 и в 2019 году. В исследованиях принимали участие подростки 1974 и 2004 года рождения. В исследовании принимали участие подростки из Москвы и Подмосковья.

«Для изучения психологической и социальной зрелости подростков, завершающих основной этап школьного образования, мы выбрали те параметры личностного развития, которые отражают меру взрослости человека, его ориентированность на будущую самостоятельную жизнь, его представления о желаниях и возможностях, его готовность учиться и совершенствоваться», — цитирует РИА Новости завлабораторией научных основ детской практической психологии Психологического института Аллу Андрееву.

Как выявило исследование, современные подростки стали более амбициозными, рассчитывают на достижение более высоких целей, выше ценят и больше уважают себя.

Ученые отмечают, что самая большая разница между советскими и современными подростками проявляется по параметру ответственности: нынешние подростки предпочитают перекладывать ее на других.

По словам экспертов, серьезно возросла и мотивация личных желаний, но желаний для ближайшего окружения стало заметно меньше. Кроме того, современные подростки предпочитают жить в настоящем «здесь и теперь», выяснили исследователи.

«Они больше дорожат своей текущей жизнью: жить в настоящем предпочитают свыше 40 процентов респондентов, что, по-видимому, также соответствует тенденции удлинения подросткового периода, отмечаемой многими современными исследователями. Они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие "взрослых" решений, к которым они не готовы, говорят о том, что переживают сейчас лучшие годы своей жизни» — сказала Андреева.

Сравнение результатов современного исследования и данных 1980-х годов показало, что советские школьники относились к учебе преимущественно равнодушно, как к «школьной скуке», тогда как у сегодняшних девятиклассников отношение более противоречивое и эмоционально насыщенное.

Но, несмотря на такое отношение к учебе в школе, современные подростки стали более любознательны и активны в познавательной деятельности.

Еще по теме
Вещий сон принес женщине богатство
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
Новый помощник появился у Агафьи Лыковой
смотреть все
Жизнь #О людях #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Весенний призыв завершился в России
•
Вирусологи объяснили ошибки тестов на коронавирус
•
Ученые сравнили современных и советских подростков
•
Хакеры взломали Twitter Илона Маска и Билла Гейтса
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэр Норильска рассказал о проблемах с коронавирусом
Сибирь 16.07.2020 16:10
Новосибирцы вдвое чаще стали покупать мотоциклы
Сибирь 16.07.2020 15:43
Вольеры для медведей увеличат в разы в новосибирском зоопарке
Сибирь 16.07.2020 14:39
Экс-главу Центра Мешалкина отпустили под подписку о невыезде
Сибирь 16.07.2020 14:20
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8616
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
5487
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
4073
Выпущен бесплатный «клон» Windows 10
3705
Обсуждение (5)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Весенний призыв завершился в России
•
Вирусологи объяснили ошибки тестов на коронавирус
•
Ученые сравнили современных и советских подростков
•
Хакеры взломали Twitter Илона Маска и Билла Гейтса
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
33
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
25