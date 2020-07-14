Тело звезды «Хора» нашли в годовщину смерти ее коллеги

Звезда сериала «Хор» Ная Ривера обнаружена мертвой в озере Калифорнии после пяти дней поисков. В этот же день семь лет назад погиб ее коллега по шоу Кори Монтейт.

Ная Ривера известна по роли Сантаны Лопез в сериале «Хор», шоу закончилось пять лет назад, однако и сегодня имеет много поклонников. Сериал рассказывает о жизни школьного хора под названием «Новое направление». Сериал выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 годы.

Последний раз ее видели 8 июля, когда Ная вместе с четырехлетним сыном взяла в аренду понтонную лодку и отправилась на прогулку по озеру Пиру в Южной Калифорнии. Через несколько часов ребенка нашли в лодке одного в спасательном жилете. Актрису стали искать.

Как сообщил на пресс-конференции шериф Билл Аюб, в поисках были задействованы кинологи, вертолеты и подводные аппараты на дистанционном управлении. Тело нашли пять дней спустя, спасательного жилета на ней не было. Поиски затрудняла плохая видимость и подводные растения.

Шериф отметил, что признаков сведения счетов с жизнью или насилия не обнаружено. Известно, что Ная с сыном плавала в озере. Мальчик рассказал полицейским, что оглянулся и увидел, как она исчезла под поверхностью воды.

«Мы считаем, что она собрала достаточно энергии, чтобы вернуть сына на лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя», – цитирует шерифа издание Variety. Ей было 33 года.

Ная стала уже третьей актрисой, снявшейся в «Хоре», ушедшей из жизни. 13 июля 2013 года, ровно за семь лет до того, как нашли тело Наи, от передозировки наркотиками и алкоголем умер Кори Монтейт, исполнивший в сериале роль Финна Хадсона. Ему был 31 год, из-за внезапной смерти актера, игравшего одну из главных ролей, сценарий еще не завершенного шоу пришлось переписывать.

Более двух лет назад, 30 января 2018 года после обвинений в преступлениях сексуального характера свел счеты с жизнью Марк Саллинг, исполнивший в «Хоре» роль Ноа Пакермана, друга Финна. Ему было 35 лет. СМИ писали, что он погиб, ожидая приговора суда. Сообщалось, что он не смог справиться с депрессией и осуждением общества.

Известно, что с 2009 по 2011 год Ная Ривера встречалась с Марком Саллингом, об этом она рассказала в своей автобиографической книге.

Гибель уже третьего человека, игравшего одну из главных ролей в «Хоре», а также мистическое совпадение, касающееся 13 июля, заставило поклонников говорить о проклятии сериала, довлеющем над актерами.