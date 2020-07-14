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Поклонников напугала расчлененная Лолита в клипе «Кислород»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Лолита выпустила новый клип на песню «Кислород», в нем она предстала в образе расчлененного андроида, напугав зрителей.

«Премьера клипа #Кислород! Вот и всё, что хотела сказать», — написала Лолита в Instagram под тизером клипа.

В клипе Лолита предстала в образе андроида, сначала показан лишь бюст певицы, а ее части тела: ноги, руки и голова лежат в контейнерах. В ходе сюжета Лолиту-робота полностью собирают.

Поклонники Лолиты оценили работу, но образ певицы им показался слишком жутким. Некоторые пользователи Сети в комментариях под видео написали, что клип портит песню, а расчленённая Лолита-андроид их очень пугает.


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