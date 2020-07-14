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Военные создали беспилотники для медиков

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Военно-воздушной академии разработали беспилотный медицинский комплекс. Дроны смогут переносить контейнеры с биоматериалами, сообщил Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Согласно документу, военный учебно-научный центр разработал «беспилотный медицинский комплекс, состоящий из беспилотного летательного аппарата мультироторного типа и медицинского контейнера», пишет ТАСС со ссылкой на данные ФИПС.

Разработка представляет собой винтовой дрон. Он сможет переносить пробирки с биоматериалами, закрепленные в медицинском контейнере. На контейнере планируется устанавливать датчики вытекания биоматериалов, а на стенках между емкостью с обеззараживающей жидкостью и отсеком с размещенными пробирками — электромагнитные клапаны.

Представители Военного учебно-научного центра ВВС уже подали заявку на получение патента на это изобретение.

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