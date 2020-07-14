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Власти Забайкалья снизили тарифы ЖКХ для населения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы ЖКХ в Забайкалье снизили для 116 населенных пунктов. Это беспрецедентная ситуация, когда на фоне повышения тарифов по всей стране, в регионе обязательные платежи для населения удалось уменьшить, сообщила пресс-служба региональной службы по тарифам (РСТ).

Такого эффекта удалось достичь с помощью детального анализа особенностей технологического процесса, позволившего снизить затратную часть.

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«К примеру, жители села Зуткулей Дульдургинского района в конце 2019 года за 1 кубический метр воды платили 66 рублей, а с 1 января 2020 года стали покупать воду за 33,50 рубля», - отметила руководитель РСТ Елена Морозова.

Так, жители 16 муниципальных образований ощутили такое снижение тарифов по услуге теплоснабжения. По водоснабжению это коснулось жителей более чем в 90 муниципальных образованиях, по водоотведению – в 10 сельских поселениях.

Для прочих потребителей также наблюдается снижение тарифов: на услуги теплоснабжения в среднем по Забайкальскому краю составило около 2 % в более чем 60 муниципальных образованиях, на водоснабжение – 8% в более чем 70 сельских поселениях, на водоотведение – 6% в более чем в 20 сельских поселениях.

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