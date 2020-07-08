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Бывший жених Бузовой станет вести новое шоу про ремонт на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков станет ведущим нового проекта «Битва дизайнеров», шоу о ремонте будет выходить на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

«Битва дизайнеров» — новый формат шоу про ремонты. Участниками проекта станут дизайнеры интерьеров из разных уголков страны, они должны будут реализовать проект в ограниченные сроки и с ограниченным бюджетом.

Судит участников будут именитые дизайнеры, среди звездных гостей проекта — Анастасия Денисова, Денис Косяков, Полина Максимова и другие. Главный приз – место ведущего проекта «Битвы дизайнеров». Но для этого участнику нужно одержать победу в пяти программах. Изначально вести «Битву» будет Валентин Коробков.

Этапы шоу

Прежде чем делать реальный ремонт в квартирах, участники пройдут первый этап проверки на профпригодность. Их ждет разработка и воссоздание прототипа комнаты для «заказчика» — одного из членов семьи, в помещение 2х2 квадратных метров.

Четыре дизайнера, имея в подчинении лишь двух рабочих, должны за 8 часов придумать и реализовать свой проект: спальню или детскую, кухню или балкон, прихожую или гостиную. Трое лучших проходят во второй этап.

Второй этап – реальный ремонт в квартире или доме героев программы, на который дается всего одна неделя. Каждый из дизайнеров должен сделать комнату для одного из членов семьи. По итогам ремонта в следующую серию проходят только два дизайнера.

«Битва дизайнеров» стартует 11 июля в 11.00 на ТНТ.

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