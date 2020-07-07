Разработку замены пистолету Макарова завершат в 2020 году

Разработка полноразмерного и укороченного пистолетов Лебедева, позиционирующихся как замена пистолету Макарова (ПМ), завершится в 2020 году.

«Все силовые ведомства заинтересованы в покупке укороченной версии ПЛ-15К. ОКР (опытно-конструкторские работы) по двум пистолетам (ПЛ-15 и ПЛ-15К - ред.) планируется завершить в этом году», — сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

В сентябре 2017 года стало известно, что концерн «Калашников» создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить его ношение сотрудникам правоохранительных структур.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9 на 19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола — 127 миллиметров), ширина — 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров.

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Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина — одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки — 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.

От базовой версии (ПЛ-15) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (также рассчитанным на 14 патронов) — 720 граммов. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.

Предполагается, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова.