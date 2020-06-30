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Фильм «Байкал. Ноев ковчег» выйдет на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vendis_an / Pixabay License

Премьера фильма «Байкал. Ноев ковчег» выйдет на экран в среду 1 июля на Первом канале. Кинокартина расскажет о крупнейшем водохранилище пресной воды на планете и о том, удастся ли человечеству сохранить его.

Сегодня все больше ученых называют именно воду, а не нефть, главным ресурсом будущего. Россия — одна из крупнейших мировых водных держав. На территории страны насчитывается свыше 2,5 миллиона рек, более 2 миллионов озер. Жемчужина страны — озеро Байкал. По оценкам ученых, здесь сосредоточено более 20% мировых запасов чистой пресной воды.

Что сегодня происходит с крупнейшим хранилищем пресной воды на планете? Удастся ли нам его сохранить? Ответы на эти вопросы — в фильме «Байкал. Ноев ковчег», созданном при поддержке Русского Географического общества.

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В основе фильма — экспедиция, организованная Лимнологическим Институтом Сибирского отделения РАН совместно с Первым каналом. Съемочная группа вместе с учеными исследовала акваторию Байкала, побывала в нескольких заповедниках, обследовала километры побережья, участвовала в волонтерской акции по уборке мусора.

За 15 дней экспедиции наша группа объехала 12 пунктов в окрестностях Байкала, а также несколько точек в акватории озера. Для наиболее полного исследования состояния озера применялись наземные, подводные, воздушные и даже космические съемки.

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