Ведущая телеканала «Пятница» отдохнула в Горном Алтае

Ведущая телеканала «Пятница» Мария Ивакова, известная по программам «Орёл и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы», отдохнула в Республике Алтай.

«Всем привет с Алтая! Несколько днеи мы были без связи и электричества, и только сеичас вернулись в цивилизацию с интернетом и (ура) туалетом, бонусом были невероятные виды, купание в озере, еда, приготовленная на огне, очень яркие сны и долгие разговоры у костра», – написала она в своем Instagram.

Ивакова опубликовала снимок на фоне знаменитого гейзерового озера, которое посетила в начале путешествия. Озеро известно тем, что примерно раз у него меняется рисунок дна за счет бьющих из-под земли источников.

Подписчики согласились с ведущей и назвали Алтай прекрасным местом для отдыха с потрясающей природой. Некоторые попросили совета о том, куда лучше отправиться на Алтае и что посмотреть.

В Республике Алтай из-за коронавируса пока закрыта большая часть турбаз, с 11 июня работают средства размещения с медицинской лицензией. В понедельник власти региона объявили, что рассчитывают снять ограничения для остальных туркомплексов с 3 июля.