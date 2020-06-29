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Ведущая телеканала «Пятница» отдохнула в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/maria_ivakova/

Ведущая телеканала «Пятница» Мария Ивакова, известная по программам «Орёл и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы», отдохнула в Республике Алтай.

«Всем привет с Алтая! Несколько днеи мы были без связи и электричества, и только сеичас вернулись в цивилизацию с интернетом и (ура) туалетом, бонусом были невероятные виды, купание в озере, еда, приготовленная на огне, очень яркие сны и долгие разговоры у костра», – написала она в своем Instagram.

Ивакова опубликовала снимок на фоне знаменитого гейзерового озера, которое посетила в начале путешествия. Озеро известно тем, что примерно раз у него меняется рисунок дна за счет бьющих из-под земли источников.

Подписчики согласились с ведущей и назвали Алтай прекрасным местом для отдыха с потрясающей природой. Некоторые попросили совета о том, куда лучше отправиться на Алтае и что посмотреть.

В Республике Алтай из-за коронавируса пока закрыта большая часть турбаз, с 11 июня работают средства размещения с медицинской лицензией. В понедельник власти региона объявили, что рассчитывают снять ограничения для остальных туркомплексов с 3 июля.



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Топ комментариев

cre

ЦитатаОднако Tesla пошла навстречу покупателюНе пошла на встречу, а исправила свои ошибки.

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать