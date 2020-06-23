Первый канал расскажет о маршалах Победы

Первый канал 24 июня, в день, когда в городах России пройдут парады Победы, покажет документальный фильм о кавалерах высшей военной награды СССР — ордена «Победа», сообщает пресс-служа канала.

Этот орден получили лучшие из лучших, те, кто командовал фронтами и под чьим руководством наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне — маршалы Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский, Малиновский Мерецков, Говоров, Тимошенко, Толбухин и генерал армии Антонов.

«Блистательная десятка» кавалеров ордена Победы навсегда вошла в историю нашей страны. В 1941-м и 1942-м Красная Армия под их командованием выстояла после сокрушительных поражений. В 1943 году они смогли переломить ход войны и провести решающие наступательные операции с огромными массами войск и техники, с мощной артподготовкой. В 1945-м они взяли Берлин.

Орден Победы был учрежден в 1943 году. После битвы на Курской дуге в октябре 1943-го стало ясно: гитлеровской армии нанесен удар, от которого она не оправится. И Сталин принял решение создать орден, равного которому ни по цене, ни по красоте в мире нет — высшую полководческую награду советской державы.

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Верховный главнокомандующий отсмотрел полтора десятка эскизов. Сделал выбор. Попросил заменить собственный портрет в центре платиновой звезды на изображение Кремля. И утвердил единственную надпись: «Победа».

Перед ювелирами была поставлена задача – изготовить орден только из отечественных материалов, что было и сделано. Бриллианты были старинные, царской огранки, а вот рубины пришлось втайне от вождя использовать искусственные – оказалось просто невозможно подобрать камни такого размера одинаковые по цвету.

Вскоре на первом экземпляре платиновой звезды засверкали лучи из самых лучших советских бриллиантов и рубинов.