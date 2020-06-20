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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Источник:
Газета.ру
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Фото: © NASA

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.

Программа КНР Chinese Lunar Exploration Program предполагает поэтапное исследование естественного спутника Земли. Первый этап проводили автоматическими станциями «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», результаты этих миссий постепенно публикуются.

Зонд «Чанъэ-2» выполнил самые детальные снимки лунной поверхности, их разрешение достигает семи метров, соответственно на фотографиях можно разглядеть предметы такого размера.

В результате на снимках китайского аппарата можно обнаружить места посадок американских пилотируемых кораблей и нижние ступени лунного модуля «Аполлона». Соответствующую исследовательскую работу провели российские популяризаторы астрономии и космонавтики.

Лучшее качество у фотографии с местом посадки «Аполлона-16» неподалеку от кратера Декарт. В частности, можно разглядеть даже стоянку «лунного модуля», а также определить наиболее исхоженную поверхность, где астронавты устанавливали научные приборы.

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Удавиков

Один из главных лоббистов по ввозу пальмового масла в Россию, молочку развалили, население на суррогат...

Иркут 69

После Путина будет Путин... 😀Ну прямо ода великому цезарю, ни дать ни взять

Disobedient

Одну комиссию еще не отменили, а уже ввели новую.))Этот экономист от нибога так и не желает снижать прибыль...

Archangel3339

ЦитатаПутина будет ПутинКлонирование, трансценденция или кибернетика?

Drronum

После Путина будет Путин...Добавил бы еще -Путин жил, Путин жив, Путин будет жить! Прямо идейный путинец...правда...