Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.

Программа КНР Chinese Lunar Exploration Program предполагает поэтапное исследование естественного спутника Земли. Первый этап проводили автоматическими станциями «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», результаты этих миссий постепенно публикуются.

Зонд «Чанъэ-2» выполнил самые детальные снимки лунной поверхности, их разрешение достигает семи метров, соответственно на фотографиях можно разглядеть предметы такого размера.

В результате на снимках китайского аппарата можно обнаружить места посадок американских пилотируемых кораблей и нижние ступени лунного модуля «Аполлона». Соответствующую исследовательскую работу провели российские популяризаторы астрономии и космонавтики.

Лучшее качество у фотографии с местом посадки «Аполлона-16» неподалеку от кратера Декарт. В частности, можно разглядеть даже стоянку «лунного модуля», а также определить наиболее исхоженную поверхность, где астронавты устанавливали научные приборы.