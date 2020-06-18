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«Союзмультфильм» показал новых персонажей «Ну, погоди!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено «Союзмультфильмом»

Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля станут новыми персонажами мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск проекта уже начался, сообщила в четверг пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

«Новыми персонажами перезапуска "Ну, погоди! " от киностудии "Союзмультфильм" станут трое зверей. Все они обладают ярко выраженными положительными чертами: сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ёжик Шу, активная и веселая Косуля Уля», — говорится в сообщении.

«Союзмультфильм» дал подробное описание каждого нового героя:

  • Барсук Тим. Спортивный юноша, он всегда в движении. Добрый и ответственный, все делает правильно, четко и без суеты. Он невозмутим, всегда доброжелателен. Тим отвечает за безопасность, следит, чтобы гости надевали шлемы и правильно закрепляли страховку.
  • Ёжик Шу. Исследователь и изобретатель. Используя знания в области науки и технологий, он создает новые гаджеты. Склонен погружаться глубоко в свои мысли, но всегда рядом и участвует во всех важных событиях. Очень любит природу, изучает местную флору и фауну, водит экскурсии.
  • Косуля Уля. Активная и позитивная девушка, эмоциональная и легкая на подъем. Красавица и умница, тщательно следит за своей внешностью. Всегда держится с достоинством. Уля отвечает за разнообразный и интересный спортивно-развлекательный досуг отдыхающих, занимается дизайном и декором. Часто выступает ведущей групповых занятий по фитнесу.

Премьера первых серий нового «Ну, погоди!» в формате квази-3D состоится уже в этом году. В первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по 7 минут.


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