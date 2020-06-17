Три региона Сибири больше всех жаловались на СК

Хакасия, Тува и Красноярский край вошли в число регионов, жители которых больше всего жалуются на следователей, сообщается на сайте СК РФ.

«Критерий, отражающий качество следственной работы, связан с количеством жалоб граждан на следователей. Наибольшее их количество отмечено в республиках Хакасия, Тыва, Коми, Красноярском крае, Нижегородской, Псковской и Саратовской областях», — говорится в сообщении по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

Бастрыкин попросил руководителей следственных управлений данных регионов доложить в центральный аппарат об обоснованности доводов заявителей и результатах личного приема граждан.

Отдельно глава СК поручил организовать проверку в отношении следователей, которые отказали в возбуждении уголовного дела об изнасиловании семье девочки из красноярского поселка Нижняя Коя, убитой в начале июня.