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Три региона Сибири больше всех жаловались на СК

Источник:
Sibnet.ru
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Хакасия, Тува и Красноярский край вошли в число регионов, жители которых больше всего жалуются на следователей, сообщается на сайте СК РФ.

«Критерий, отражающий качество следственной работы, связан с количеством жалоб граждан на следователей. Наибольшее их количество отмечено в республиках Хакасия, Тыва, Коми, Красноярском крае, Нижегородской, Псковской и Саратовской областях», — говорится в сообщении по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

Бастрыкин попросил руководителей следственных управлений данных регионов доложить в центральный аппарат об обоснованности доводов заявителей и результатах личного приема граждан.

Отдельно глава СК поручил организовать проверку в отношении следователей, которые отказали в возбуждении уголовного дела об изнасиловании семье девочки из красноярского поселка Нижняя Коя, убитой в начале июня.

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