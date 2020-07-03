Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?

Качественный ремонт невозможен без стяжки пола — она идеально выравнивает поверхность и готовит ее к укладке финишного покрытия. Стяжка при необходимости скрывает инженерные коммуникации, поднимает пол до нужного уровня и обеспечивает теплоизоляцию. Технологий обустройства стяжки несколько, но в последнее время популярность набрала так называемая полусухая стяжка пола.

Особенности полусухой стяжки пола

Классическая стяжка — слой песчано-цементной смеси, уложенный поверх очищенного и подготовленного перекрытия. Для полусухой стяжки состав раствора состоит из цемента, песка, фиброволокна и небольшого количества воды. Фиброволокно в составе выполняет армирующие функции и защищает от трещин.

Фото: © предоставлено компанией Glatt

В стандартных условиях используется раствор цемента М150, если пол заливается по слою утеплителя или шумоизоляции, требуется увеличение марки раствора до М200. В отдельных случаях для заливки нужен особо прочный раствор марки М350 или М500.

Главное отличие технологии фиброцементной стяжки — существенная экономия средств и времени, что дает возможность провести «скоростной» ремонт. Прочное и устойчивое к нагрузкам покрытие будет готово уже через несколько дней, тогда как традиционной мокрой стяжке требуется месяц на полный набор прочности.

Чем грозит неровный пол? Он начнет перекашиваться. Напольные покрытия быстро придут в негодность — ламинат повредится в процессе эксплуатации, в линолеуме образуются дыры, паркет начнет скрипеть. Возникнут трудности с установкой мебели.

Итоговый вес полусухой стяжки легче по сравнению с мокрой стяжкой — 1800 кг/м3 против 2200 кг/м3. Полусухая стяжка не нуждается в финальном нанесении самовыравнивающейся смеси, нет необходимости использовать армирующую металлическую сетку.



Фото: © предоставлено компанией Glatt

Полусухая стяжка подходит практически для любых помещений за исключением производственных с высокими локальными нагрузками на полы. Технология в последнее время стала особенно популярной для квартирного ремонта, так как производительность строительной бригады повышается примерно на 300%.

Как выполнить полусухую стяжку

Подготовка раствора для полусухой стяжки пола имеет свои особенности. Такая смесь предъявляет высокие требования к песку — он должен быть чистым и крупнозернистым, без посторонних вкраплений.

Непосредственно при приготовлении раствора армирующее фиброволокно нужно равномерно смешать с цементом и песком. Правильный раствор при сжатии рукой склеивается в шарик. Такая смесь влажная, тогда как классический раствор жидкий.

На первом этапе работ готовят основание — его очищают от мусора, при необходимости укладывают теплоизоляцию, звукоизоляцию и гидроизоляцию. Для теплоизоляции допустимо использовать пенополистирол, пеноплэкс, минеральную вату, для звукоизоляции — вспененный полиэтилен или полипропилен. Смесь также можно укладывать поверх битумной гидроизоляции.

Фото: © предоставлено компанией Glatt

Готовый раствор с помощью специального нагнетателя заливается в помещении по маякам, после чего выравнивается. Смесь не растекается сама, поэтому выравнивание требует значительных усилий. В отличие от мокрой стяжки, технология позволяет ходить по поверхности сразу после укладки в специальных шлепанцах, похожих на снегоступы.

Толщина уплотненного слоя по технологии составляет 4 сантиметра. Минимально допустимая толщина стяжки — 3 сантиметра. На участках пола с трубами отопления или горизонтальной разводки толщина слоя должна составлять не менее 2 сантиметров для обеспечения нужной прочности.

Сразу после укладки полусухая стяжка требует финишной затирки поверхности, ее выполняют специальным аппаратом, который строители называет «вертолетом» — он позволяет быстро создать совершенно ровную поверхность и сэкономить на покупке самовыравнивающейся жидкой смеси.

Фото: © предоставлено компанией Glatt

Для полного набора прочности и исключения преждевременного высыхания стяжке потребуется уход: специальные пропитки для удержания влаги или традиционная полиэтиленовая пленка сверху. Если используется пленка, на полный набор прочности понадобится примерно две недели. Специалисты рекомендуют в эти дни избегать проветривания помещений.

Совместимые финишные материалы

Состав в зависимости от температуры и влажности некоторое время «дозревает», после чего можно приступать к монтажу финишного покрытия. Ограничений при выборе материала нет — поверх полусухой стяжки можно смело укладывать паркет, ламинат, линолеум, керамическую плитку, разнообразные мягкие покрытия.

Стоит помнить, что такие финишные материалы, как плитка ПВХ, пробковое покрытие и тонкий линолеум очень требовательны к перепадам высоты. Максимально допустимый перепад под контрольной измерительной рейкой должен составлять не более 2 миллиметров. Если он больше, то покрытие при боковом освещении подчеркнет и визуально усилит перепад.

Фото: © предоставлено компанией Glatt

Для полимерных наливных полов перепад высоты также должен укладываться в интервал 2 миллиметра. Кроме этого, стяжка должна обладать прочностью на сжатие не менее 200 кг/см2. Наименее требовательное покрытие — керамическая плитка, ее можно идеально уложить, даже если перепад высоты составляет 4 миллиметра под контрольной рейкой.

Основание пола при использовании технологии полусухой стяжки по своей прочности практически не уступает классическому бетону, поэтому полусухая стяжка подходит для монтажа теплого пола. Для этого необходимо применение пластификаторов в растворе — они увеличат плотность и теплопроводность готового пола.

Фото: © предоставлено компанией Glatt

Подведем итоги. Полусухая стяжка пола имеет свои преимущества и недостатки. Из минусов — высокие требования к строительной бригаде, поскольку при устройстве полусухой стяжки много нюансов, влияющих на итоговый результат. Для выполнения работ нужно специальное оборудование, вручную изготовить смесь нужной консистенции и получить гладкое покрытие очень трудно.

Главные плюсы — высокая скорость работ, минимум грязи из-за отсутствия жидкой смеси, низкий риск появления трещин, меньший вес, маленькая усадка в пределах 2 миллиметров, очень ровная поверхность без использования выравнивающих составов.

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