Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель

Хороший смеситель должен быть надежным, красивым, практичным и оптимальным по стоимости. Современный рынок предлагает огромный выбор таких сантехнических устройств. Эксперт рассказал, как разобраться в этом изобилии и выбрать качественный кран для кухни и ванной.

Первый совет: прежде, чем заняться поисками смесителя, ответьте на вопрос, для каких целей он нужен? Эти устройства разделяются по месту применения: кухонная мойка, раковина или ванна. И у каждого из видов есть множество разновидностей с различным функционалом.

Так, для двойной мойки подойдет кран с высоким изливом или гибким шлангом. А, например, для ванны — прибор с креплением на борт и термостатом для регулирования температуры воды. В общем, вариантов масса.

Есть несколько классификаций смесителей.

По материалу

Эти устройства изготавливают из латуни, стали и силумина (сплав на основе алюминия). По словам управляющего магазином Santehnika-room.ru Алексея Сторублева, стальные и силуминовые — нишевый продукт. Главное их достоинство — низкая цена. Но лучше их избегать.

«Единственный нормальный материал, из которого делается корпус смесителя, — латунь. Это — главное правило», — отметил эксперт.

Модели из латуни практичны, надежны и долговечны. Они не поддаются коррозии. Их, как правило, покрывают слоем никеля или хрома. Это придает стильный вид и служит дополнительной защитой. В премиальных изделиях используются вставки из керамики и гранита, деревянные элементы и даже кристаллы Сваровски.

По типу механизма

Смесители делятся на двухвентильные, однорычажные и термостатические.

Двухвентильные — привычный всем вариант с раздельными поворотными ручками для горячей и холодной воды. Их плюсы: высокая точность регулировки, а значит и экономия за счет уменьшения расхода воды. Они легко обслуживаются: достаточно просто поменять резинки. Главный минус — не очень удобны.

Однорычажные — самый распространенный вариант. В свое время сильно потеснили на рынке двухвентильные модели. Подача воды в них регулируется движением вверх или вниз, температура — вправо-влево. Их основное достоинство — удобство пользования благодаря универсальной ручке. Минус — не очень точны в регулировке подачи воды.

Выбор между ними — дело личных предпочтений и вкуса. Оба вида одинаково надежны. Кран-буксы двухвентильных и керамические картриджи однорычажных смесителей могут служить очень долго. Все зависит от производителя и от качества модели, сказал Сторублев.

Есть еще отдельный вид смесителей — термостатические. Их фишка в том, что они подают воду заданной температуры и напора. При этом гарантируют безопасность и комфорт. Минус — это дорогие смесители.

По типу крепления

Смесители разделяются на настенные, встраиваемые, напольные, а также с креплением на борт ванны.

Выбор здесь зависит от мес та установки и предназначения прибора, а также фантазии покупателя. Наиболее распространены настенные и встраиваемые модели.

Настенные устанавливаются на водопроводные трубы, выведенные из стены. Их достоинство в простоте монтажа. Недостаток — не очень красиво.

Встраиваемые монтируются на стену, столешницу или раковину. Их плюс — эстетичность (не видно труб). Минус — трудоемкость при установке. Нужно также иметь в виду, что при монтаже придется повреждать настенное покрытие. Портить стену также возможно придется и при протечке.

В ряде случаев прекрасным вариантом станет смеситель с креплением на борт ванны. Они красивы и удобны. Особенно, если в просторной ванной комнате сама ванна расположена не у стены.

Еще более эстетичны напольные модели. Но это вариант подходит лишь для санузлов больших размеров. В стандартных ванных комнатах им будет трудно найти место.

По типу излива

Существуют смесители с поворотными, гибкими и фиксированными изливами.

«У каждого из них своя ниша. Например, для кухни важно, чтобы был поворотный излив. А кому-то предпочтительней гибкий. Его преимущество в том, что его можно повернуть в нужную сторону, зафиксировать или просто держать в руке, и тогда вода из него будет бить ровно в ту точку, куда его направили», — пояснил Сторублев.

Поэтому при выборе излива нужно учитывать не только личные предпочтения, но и функциональное предназначение.

Секреты выбора

«Прежде всего стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус прибора. Если это латунь, то можно гарантировать, что с этим смесителем проблем не будет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что если корпус устройства сделан из латуни (а это недешевый материал), то производителю просто нет смыла экономить на других элементах конструкции, например, картриджах.

«Нужно также обязательно обратить внимание на гарантийные обязательства производителя. Посмотреть, есть ли у бренда сервисные центры. Если сервисные центры в крупных городах отсутствуют, то этот бренд вызывает вопросы», — уточнил Сторублев.

И, главный совет — обратится за советом к специалистам, к примеру, из хорошего профильного магазина. «Рассказать о своих пожеланиях и предпочтениях. И специалист подберет оптимальный вариант с учетом бюджета и нужной функциональности», — сказал эксперт.

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